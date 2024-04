Robotina lamenta grave estado de salud de su expareja Robotín: "No supo ahorrar y todo está peor"

Karelys Molina, más conocida como Robotina, rompió su silencio respecto al delicado estado de salud de su expareja, el actor cómico Alan Castillo más conocido como Robotín. La joven venezolana lamentó que su ex esté postrado en una cama y dijo que en más de una oportunidad le recomendó ahorrar, pero nunca le hizo caso.

Como se recuerda, hace unos días se reportó que Robotín tuvo que ser ingresado de emergencia a un hospital debido a que tiene una infección testicular producto de una diabetes no controlada. El actor cómico reveló que no tiene a nadie que lo ayuda ya que su familia vive en provincia

En entrevista con un conocido medio, Karelys Molina reveló que recientemente tuvo comunicación con Alan Castillo, por quien guarda un profundo cariño y le desea una pronta recuperación.

"Sí, está malito. Es muy triste, incluso recientemente también hablé con él y me comentó que fue hospitalizado. Me dio bastante pena porque está mal y lo veo sufriendo. Le duele bastante y pese a todo lo que pasó, no se le desea el mal a nadie. Todo quedó en el pasado", declaró para La República.