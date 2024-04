Robotina expresa su deseo de nacionalizarse peruana: "Quiero mi DNI y pasaporte peruano"

02/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La robotina, Karelys Molina, lleva una larga lucha para conseguir la nacionalidad peruana pues lleva 9 años viviendo en el Perú y en más de una oportunidad ha expresado su deseo de ser una ciudadana peruana. La actriz cómica está haciendo lo posible para obtener su DNI y pasaporte peruano.

En entrevista con un conocido diario local, la mujer de hojalata dijo que si situación legal en nuestro país es regular, ya que cuenta con carnet de extranjería. Sin embargo, sigue luchando para obtener su DNI.

"Actualmente, tengo carné de extranjería. Estoy legalmente, pero no tengo DNI. Muchas personas creen que soy peruana por mi manera de hablar, de expresarme. Tengo casi 9 años en Perú y se me ha hecho difícil sacar el DNI, es un proceso largo", declaró a La República.

Enseguida, comentó que no puede viajar fuera del país debido a que no tiene pasaporte. "Claro, me gustaría. Sería mucho más fácil para mí. Sobre todo porque viajar no puedo, ya que no tengo el pasaporte", añadió.

Robotina no quiere volver a su país

En otro momento de la entrevista, Karelys contó que tramitar un pasaporte venezolano es muy complicado y costoso, debido a la delicada situación económica y social que atraviesa su país, por eso prefiere hacerlo en Perú.

"Sí podría, pero tendría que sacar el venezolano y el proceso es más tedioso. Demora un montón y es más caro. En cambio, si tuviera DNI, el pasaporte lo sacaría rapidito", narró.

Finalmente, aseguró que no tiene motivos para volver a su natal Venezuela ya que toda su familia cercana se mudó a Perú hace varios años, incluso confesó que muchas personas la confunden con peruana porque su acento se ha ido mimetizando con el tiempo.

"Muy poco, la mayoría está acá. Mi familia cercana, que es mi mamá, mi papá, mi hermana y mis tíos, todos están en Perú hace años. No está en mis planes visitar Venezuela porque no tengo a nadie a quien visitar allá y además la situación sigue muy fea", sentenció.

Es así que, Karelys Molina (Robotina) asegura que su futuro está en nuestro país, por lo que viene luchando desde hace varios años para obtener la nacionalidad peruana y junto a eso el DNI.