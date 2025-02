Shakira ya está en Colombia: Cantante se sinceró sobre su estado de salud tras ser hospitalizada en Perú

19/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Shakira ya se encuentra en Colombia para llevar a cabo los conciertos que tiene programados este 20, 21 y 24 de febrero. Sin embargo, a su llegada fue abordada por un medio de comunicación 'cafetero' que pudo consultarle sobre su estado de salud. A continuación, te contamos todo lo que dijo luego de haber estado hospitalizada en Perú.

Shakira se sincera sobre su salud

La noche de este último martes, 18 de febrero, Shakira arribó a Colombia junto a sus hijos en un vuelo privado. Allí realizará tres conciertos en distintos lugares, iniciando por su tierra natal Barranquilla para posteriormente trasladarse a Medellín.

Fue 'Instarándula' el medio encargado de compartir las primeras imágenes de la artista en tierras 'cafeteras': "Shakira llegó a su natal Barranquilla para sus dos presentaciones en la ciudad, pero no pudo recibir a sus fans en el aeropuerto ya que se dirigió a ver a su padre y brevemente atendió los medios desde su camioneta".

Enseguida, se difundieron las imágenes de 'RCN Radio', donde entrevistan a la intérprete de 'Antología: "Contenta de estar en mi tierra. ¿Cómo están?", dijo la cantante en un primer momento, para luego confirmar que realizará su show en Barranquilla: "Bueno, voy a dar todo lo que tengo, lo mejor de mí".

En cuanto a su lado, Shakira afirmó encontrarse recuperada, pero por el momento enfocada en visitar a su padre: "Ya recuperada (...) (mi papá) Acaba de salir del hospital, muchas gracias, los quiero mucho".

Shakira llegó a Colombia y habló de su salud.

Shakira confunde bandera peruana en concierto

La increíble voz en vivo de 'Shaki', además de la excelente escenografía que presentó, quedaron opacadas por unos momentos cuando intentó hacer una dinámica para demostrar su gran amor por algunos países latinos.

Esto debido a que cuando se dispuso a mencionar a cada una de estas naciones, cuyas banderas se mostraban en la pantalla gigante, la expareja de Gerard Piqué identificó a la bandera peruana como la de México.

"Alguien no sabe las banderas, saludos desde México", escribió el usuario que captó el error de 'Shak' con su teléfono celular.

Si bien algunos arremetieron contra la colombiana, afirmando sentirse indignados porque no conoce las banderas, hubo otro grupo que la defendió, argumentando que dicha situación no es responsabilidad de ella sino de la producción, puesto que Shakira no volteó a ver en ningún momento lo que se proyectaba en la pantalla porque se supone que todo estaría perfectamente planificado.

En medio de toda esta situación, se conoció que Shakira ya está en Colombia totalmente recuperada y con ganas de dar los tres conciertos que tiene programados.