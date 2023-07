Sheyla Rojas se confiesa: "Lo que más me molestó fue que se metan con mi intimidad"

La exchica reality e influencer Sheyla Rojas, fue entrevistada en el programa "Estas en Todas" conducido por su compañero'Choca' Mandros. Allí confeó lo que más le molestó en su vida: "vulnerar su intimidad", sostuvo.

'Choca' no dudó en empezar su rueda de preguntas ahondando en la percepción que tiene 'Shey, Shey' sobre su vida actual.

"Una va creciendo y vas aprendiendo y madurando. No soy ni siquiera la del año pasado, siempre uno trata de crecer, de ser mejor. En el transcurso de mi vida he cometido muchos errores y lo sé, es quizá la inmadurez o que sé yo", comenzó respondiendo a su compañero.

Su entrevistador le consultó sobre si se siente satisfecha por lo que vino haciendo y logrando hasta ese momento.

La madre de 'Antoñito' respondió de la siguiente manera: "En esta etapa de mi vida hay cosas que hubiera preferido no hacerlas, pero al final la vida me llevó por un camino bien dentro de todo", respondió.

El popular conductor de "Estas en Todas" le hizo una pregunta directa a la 'exleona': "¿de todas esas cosas (que hizo anteriormente en su vida) cuál no repetirías?"

La conductora respondió contundentemente que lo que más le incomodó fue que se "metan con su vida privada" y que en parte ella también "tuvo la culpa", por siempre "exponerla ante los medios de comunicación".

"Lo que más me molestó, más me dolió fue cuando se vio vulnerada mi intimidad", expresó.

Ante esta respuesta la, también actriz, dijo que todo lo que ha vivido desde entonces hasta el presente le ha servido de experiencia para ser una nueva Sheyla.

Otro cápítulo importante en la vida de Rojas es lo relacionado a sus innumerables "arreglos estéticos" a los que se vio sometida en los últimos años, a los que ella aceptó que al principio los hacía por el tema de canje y auspicio, pero que muchas veces eran "cosas innecesarias": se quiso hacer de todo sin necesitarlo.

"Pasé por un momento bien difícil que hasta yo misma me asusté, no podía ni sonreír, no podía ni hablar", confesó a "Estás en Todas".