Belén Estévez aconseja a Sheyla Rojas: "Si fuera mi amiga le diría 'bájale un poco' a las cirugías"

La concursante del programa "El Gran Chef: Famosos" segunda temporada, Belén Estévez, mencionó su parecer frente a la reciente cirugía en la nariz de la influencer Sheyla Rojas. Al respecto, le aconsejó que "le baje un poco" a las cirugías que se practica en su rostro y cuerpo.

"Sheyla disfruta verse diferente"

La exbailarina del "Gran Show", Belén Estévez fue entrevistada por el diario "El Trome" y al ser consultada por el "arreglito" de su colega del espectáculo, 'Shey Shey' dijo que desconocía que se hubiera hecho algo. Acto seguido, indicó que al parecer a ella le encanta hacerse ese tipo de operaciones en su cuerpo.

"No sabía. A veces se tiene un problema de base para que la gente después no critique, no sé si sea el caso, pero sucede, En su caso, creo que ella disfruta de seguir haciéndose cada vez más cirugías, disfruta verse diferente", señaló para dicho medio.

También, mencionó que esos cambios a los que está viéndose sometida la exchicareality, dependen de cómo ella se sienta haciéndoselos: "si eso le hace feliz", sostuvo.

"Ha cambiado completamente su rostro y eso le hace feliz. Pero, por más que todos digamos que es demasiado, lo que a ti te hace feliz estará bien siempre", agregó.

"Bájale a las cirugías"

En otro momento de la entrevista, Belén aconsejó a la exchica reality que no se haga demasiadas intervenciones estéticas en su cuerpo, puesto que como se ve actualmente se le ve bien.

"Si fuera mi amiga le diría 'bájale un poco', pero bueno. Ella es hermosa y no necesitaba hacerse todo lo que se hizo, pero seguramente no estaba conforme. A mí me parece que ella no necesitaba hacerse nada en el rostro ni el cuerpo", acotó para "El Trome".

Asimismo, explicó que desde hace mucho tiempo no la ve personalmente por lo que no le puede hacer extensivo su consejo.

"Hace mucho que no la veo personalmente, creo que la última vez que nos cruzamos fue para una Teletón en Plaza Norte y no estaba tan operada como ahora. Ojalá pase por mi lado y la reconozca", mencionó.

¿Belén se hizo algún arreglito?

La nueva chef del show de Latin dio a conocer a "El Trome" que ella sí se ha hecho algunos arreglitos, pero nada fuera de lo normal.

"Me hago cosas sutiles, no para detener el envejecimiento natural, sino para envejecer lo más dignamente posible. Cosas muy sencillas como bótox, relleno con ácido hialurónico en los labios, me pongo un poquitito porque conforme pasan los añosse van adelgazando (los labios)", respondió para "El Trome".

La participante de la segunda temporada de "El Gran Chef: Famosos", Belén Estévez no dudó en aconsejar a Sheyla Rojas en bajarle un poco a las cirugías ya que así como está se ve bien, asimismo, indicó que sus retoques son "sutiles" y que prefiere que sean así, ya que no tiene la intención de hacer "grandes cambios" en su fisonomía.