Huaico en Punta Hermosa obliga al cierre temporal de dos playas: ¿Cuáles son y por cuánto tiempo?

La Municipalidad de Punta Hermosa informó que el huaico que sorprendió a todos los vecinos del distrito desde la noche del jueves 27 de febrero, por las intensas lluvias, los ha llevado al cierre temporal de la playa Norte y de la playa La Isla.

En diálogo con Exitosa, el subgerente de Defensa Civil y Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Punta Hermosa, Marco Cerni, reportó que desde tempranas horas de este viernes se vienen realizando las labores de limpieza por la inminente activación del huaico que terminó desembocando en la playa Norte.

Asimismo, reveló que este desastre natural arrastró algunos troncos, basura, animales y demás restos sólidos, además de que "dejó el mar de color marrón", por lo cual, calificó como "no aptas" dos de los balnearios del sur, entre ellos la del Norte y playa La Isla. Es por esta razón, que el municipio decidió el cierre del acceso para los veraneantes desde este fin de semana.

Al ser consultado sobre la fecha de cuando serían reabiertas estas dos playas, el funcionario señaló que no tienen día exacto , debido a que al parecer "los huaicos van a ser constantes porque hay pronósticos de lluvias para todo el fin de semana". En esa misma línea, sostuvo que no hay probabilidad de cerrar otras playas.

A raíz del cierre temporal de las dos playas de Punta Hermosa, Marco Cerni recomendó a las personas que pensaban acudir a estos balnearios a tomar sus precauciones y tomar otras alternativas.

"Como no se tiene la seguridad de que se produzca un nuevo huaico, no tener una congestión de gente y es más, cuando se interrumpa el cruce de la carretera es mejor no tener una congestión de gente que no tenga como salir", agregó frente a las cámaras de Exitosa.