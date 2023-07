Susy Díaz aconseja a Flor Polo después que su novio sea visto en hotel: "La vida no está para sufrir"

La ex madre de la patria, Susy Díaz, no se quedó callada después que anoche en el programa "Magaly TV, la firme" se emitieran imágenes donde Luiggi Yarasca, novio de Flor Polo, sea visto entrando a un hotel con un amigo y después ingresen dos mujeres. Según dijo Susy, Florcita está centrada en la crianza de sus hijos.

La popular reina de las dietas comentó que su hija es una mujer de casa, ya que pasa gran parte de su tiempo trabajando; además le pidió que no se enamore.

Por otro lado, Susy minimizó a la pareja de Florcita; ya que según ella, solo es un pasatiempo después que su hija termine su matrimonio de varios años con Néstor Villanueva.

"Por eso me preguntaban que tiene pareja, pero en qué momento. En esta vida hay que aceptar una pareja con el cerebro, no con el corazón. No hay que entregar el corazón para no sufrir y para no sufrir, al toque poner repuesto", agregó.