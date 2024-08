"Te puede pasar a ti": 'Metiche' advierte a Pamela Franco sobre agresión cometida por Christian Cueva

¿Basado? Kurt Villavicencio, el popular 'Metiche' de la farándula peruana, no dudó en opinar sobre la actual situación que atraviesan Christian Cueva y Pamela López, luego de que ella decidiera hacer pública una denuncia de agresión en su contra. Así, el controvertido conductor advirtió a Pamela Franco, quien actualmente está relacionada con el futbolista.

Durante la más reciente emisión de su programa 'Todo se filtra', Villavicencio se refirió a la denuncia contra Cueva, quien ha sido señalado de agresiones físicas y violencia contra su aún esposa, Pamela López. Además, resaltó los videos que comprueban tales actos, lanzando a su vez una advertencia a la cantante Pamela Franco, actual pareja sentimental del pelotero.

Y yo me pregunto. Y este mensaje va para Pamela Franco, que hasta ahora no oficializa a Christian Cueva, pero está más claro que el agua que tienen algo. Pamela Franco, esto que estás viendo en pantalla, las imágenes de la agresión en el ascensor, esto te puede suceder a ti ", mencionó eufórico.

Asimismo, 'Metiche' alertó a la artista que ella debería pensar en que tiene una hija, en referencia a que López reveló que su hija mayor también sufrió agresión por parte de 'Aladino'. "Tú tienes una hija. Ojalá que hayas escuchado lo que ha dicho Pamela López sobre la agresión psicológica a su hija", enfatizó

Por otro lado, Kurt expresó su repudio total contra lo acontecido, mostrándose disgustado por lo cometido por Cueva. "Terrible, cómo un ser humano puede llegar a algo tan bajo. Es decir, la pobre defendiéndose con lo que podía. Miren como termina ¡Qué dolor tendrá en su cabeza, cuando le jalan el cabello!", sentenció.

Hace algunos días, el conductor de espectáculos había comentado sobre la posibilidad de que tanto Christian Cueva como Pamela Franco podrían aclarar de una vez por todas los rumores en torno a su supuesto romance.

"La próxima semana, de repente Cueva oficialice a Pamela Franco. Todo puede suceder porque me he enterado de algo que no puedo decir, pero yo creo que la otra semana van a haber sorpresas porque Pamela Franco, al parecer, va a dar qué hablar, va a decir algo que va a ser una bomba" señaló.