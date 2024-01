Thaina Fields y la fuerte confesión que hizo tras crear contenido para adultos

La inesperada muerte de Thaina Fields dejó sorprendido a más de uno debido a que la fémina era una de las actrices más conocidas dentro de la industria cinematográfica para adultos. En ese contexto, se viralizó un video en el que ella confiesa lo que sufrió tras incursionar en este rubro.

En una pasada entrevista con el canal de YouTube 'Emojis TV', la actriz peruana sorprendió a todos los presentes al hablar abiertamente de lo que vivió tras incursionar en el mundo de la industria pornográfica.

Es así que, en dicho programa realizado en mayo del 2023, Thaina inició contando que, a sus 24 años, aún no había logrado enamorarse; sin embargo, llegó a tener vínculos con ciertos intercambios económicos, los cuales carecían de química.

"Todavía no me he llegado enamorar, nadie a los 24 años se enamora todavía. Me he conocido tanto, he llegado a explorarme tanto, para que me llegue a enamorar tiene que ser igual que yo, tiene que ser mi alma gemela. Es complicado", inició diciendo.