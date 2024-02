"Está tomando pastillas para dormir": Yolanda Medina revela la delicada situación de Pamela Franco

Pamela Franco está pasando uno de los momentos más complicados de su vida después de haberse visto involucrada con Christian Cueva. Tal parece que la cumbiambera está muy afectada por todo lo que pasa y su amiga Yolanda Medina reveló que se ha visto en la necesidad de tomar pastillas para dormir.

Todo empezó hace unos días, cuando la esposa de 'Aladino', Pamela López, anunció el fin de su relación y culpó de eso a una conocida cumbiambera "que estaba haciendo su papel de víctima", por lo que rápidamente muchos apuntaron y Pamela Franco, lo cual fue confirmado días después por Magaly Medina.

La empresaria Yolanda Medina brindó una entrevista en la que contó detalles sobre el delicado estado de salud de Pamela Franco y aseguró que vive un momento doloroso junto a su hija.

Asimismo, le pidió disculpas a Pamela López por hablar mal de ella y aseguró que Pamela Franco saldrá a contar su versión de los hechos este lunes en 'Mande quien mande'. "A la señora le pido disculpas por la forma como me expresé, pero te digo que Pamelita va a decir su verdad y entonces se conocerá todo", detalló.

La exintegrante de Alma Bella y examiga de Pamela Franco, Estrella Bereche, confirmó la existencia de un video del futbolista y la cantante en el programa 'Magaly de la firme', por lo que esto comprobaría que Franco y Cueva tuvieron una relación extramatrimonial mientras él aún estaba casado con Pamela López.

Estrella Bereche llegó a la oficina de Magaly Medina para tener una conversación con la conductora de televisión. Sin embargo, no imaginó que estaría siendo grabada en todo y terminó confirmando la relación entre Cueva y Franco.

"No sé si me mostró o yo lo vi, no lo recuerdo, pero fácil sí, en el mismo vuelo quizás, sí creo que sí me mostró. Que estaba sentado y ella encima de él y una tercera persona los estaba grabando y estaban cantando una canción, una chicha. Estaban como en un cuarto y una tercera persona los grababa", agregó.