Tokio Hotel regresa a Perú con su gira 'Beyond the World 2024'

20/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La banda de pop rock más importante de Alemania llega a Perú. Tokio Hotel arribará a nuestra capital con su tour 'Beyond the World 2024', que lo ha llevará a Norteamérica, México y toda Latinoamérica.

La cita es el próximo domingo 08 de diciembre en el anfiteatro del Parque de la Exposición. La venta de entradas inicia este lunes a las 9 de la mañana través de Joinnus con un 20% de descuento con tarjetas Interbank.

Un show electrizante es lo que ofrece esta banda alemana, reconocida a nivel mundial y que no necesita mayor carta de presentación. Ganadores de innumerables premios MTV en Europa, Latinoamérica y muchos otros, prometen una experiencia inolvidable, combinando su sonido característicos con espectaculares actuaciones en directo.

Tokio Hotel llega con un impresionante juego de luces y sonidos, así también con todos sus integrantes completos. La gira 'Beyond the World' comenzará el 30 de noviembre de 2024 en Los Ángeles, Estados Unidos, en The Wiltern, y continuará por las principales ciudades, incluidas Montreal, Nueva York, Ciudad de México, Santiago y São Paulo y claro está nuestro país con una única presentación.

Los fans pueden esperar un espectáculo extraordinario lleno de los grandes éxitos de Tokio Hotel y nueva música.

"Estamos más que emocionados de llevar nuestra música a nuestros increíbles fans de Norteamérica, México y Latinoamérica. Perú es una para irrepetible porque sabemos el gran amor y cariño que le tienen a nuestra música", dijo Bill Kaulitz.

"Esta gira se trata de celebrar nuestro viaje y crear nuevos recuerdos con todos ustedes", agregó.

Tokio Hotel, fundada en 2001, se ha convertido en una de las bandas más influyentes y exitosas del mundo. Con una carrera que abarca más de dos décadas, la banda ha lanzado múltiples álbumes de platino, ha ganado numerosos premios y ha actuado en estadios con entradas agotadas en todo el mundo.

Conocida por su mezcla única de rock, pop y música electrónica, Tokio Hotel continúa ampliando los límites de su sonido y cautivando a sus fans en todo el mundo.

Tenemos una cita el próximo domingo 08 de diciembre para disfrutar de un concierto único y electrizante en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Las entradas estarán a la venta a través de Joinnus.com este lunes a las 9 de la mañana con un 20% con tarjetas Interbank.