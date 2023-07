Trujillo: existe déficit de especialistas en medicina legal para atención en necropsias

En la actualidad, la región La Libertad cuenta con más de 2 millones de habitantes, cifra exorbitante para la poca cantidad de médicos especialistas en medicina legal, quienes son los encargados de atender las necropsias en la morgue de Trujillo.

Ante esta realidad, el jefe de Medicina Legal de la Región La Libertad, Jorge Luis Vásquez Guerrero, reveló a Exitosa la falta de médicos especialistas para la atención de necropsias en la morgue.

Vásquez Guerrero, informó en Exitosa Trujillo las nuevas convocatorias para profesionales de la salud en las diversas provincias de La Libertad, con montos desde los S/. 9,064.

El jefe de Medicina Legal de la Región La Libertad, expresó la situación crítica para el traslado de cadáveres que vienen, en viajes de muchas horas, hasta la morgue de Trujillo.

"En Virú, por ejemplo, hay la posibilidad de construir una morgue para la provincia y no estar trasladando cadáveres por horas. En Pataz, por ejemplo, es lamentable, traer a un cadáver desde allá por 16 o 18 horas, eso no es aceptable. Mientras dura la necropsia, el levantamiento del cadáver, eso no es humanitario. Esperemos que sean residentes médicos de Pataz los que accedieran a estas plazas para tener una continuidad en el servicio", detalló.