Lesly Aguila confirma que su RETIRO de Corazón Serrano ya tiene fecha: "Quiero tener 4 hijos y mi familia"

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lesly Águila es una de las cantantes más queridas de Corazón Serrano, y durante mucho tiempo se ha rumoreado sobre su salida de la agrupación. Sin embargo, fue ella misma quien confesó en una entrevista que su retiro ya tiene fecha y cuáles son los planes que tiene para su vida, los cuales incluyen formar una familia y tener varios hijos.

¿Cuándo se va Lesly de Corazón Serrano?

La cantante de Piura concedió una entrevista al podcast de Carlos Orozco, donde habló sobre diversos temas, como sus inicios en la música, los problemas familiares y personales que ha afrontado a lo largo de su carrera, así como su experiencia y crecimiento dentro de la agrupación de cumbia sanjuanera.

Sin embargo, en determinado momento fue consultada sobre qué tan cierto es que su retiro de Corazón Serrano ya tiene una fecha. Con mucha pena, Águila confirmó que es cierto, ya que su contrato tiene una fecha de vencimiento y, después de eso, hay mucha probabilidad de que se retire para enfocarse en su proyecto familiar.

" Tengo contrato firmado por tres años más, hasta el 2029. (¿Pero es cierto que después ya no quieres hacer más?) Quiero tener mi familia. Yo tengo 35 años ", indicó.

Lesly confesó que en este momento de su vida lo que más desea es dar un cambio y dejar de enfocarse tanto en el trabajo para empezar a formar la familia que durante muchos años ha anhelado. También reveló que actualmente tiene pareja y que juntos tienen el proyecto de formar un hogar.

"Yo siempre he querido ser mamá, pero no se ha dado la oportunidad y tampoco hubiera sido muy responsable de mi parte no tener algo seguro para darle a mi bebé. Además, yo quiero tener una familia numerosa. Quiero tener cuatro hijos, tienen que ser seguiditos; si salen 2x1, mejor ", dijo entre risas.

Lesly revela cuántos hermanos tiene

En otro momento de la entrevista, la intérprete de "Tu Ausencia" contó que sus padres tuvieron cuatro hijos, y que ella tenía una hermana gemela que falleció, al igual que su hermana mayor. Lesly explicó que actualmente es la única hija mujer que tienen sus padres, ya que el único hermano que le queda es varón.

Águila también confesó que se siente muy agradecida por haber trabajado durante muchos años en la música, ya que eso le ha permitido cumplir algunos de sus sueños, como construirles una casa de material noble a sus padres, con quienes quiere vivir hasta que la vida se lo permita.

Finalmente, aseguró que mantiene una buena relación con los dueños de la agrupación a la que pertenece actualmente, ya que lleva 15 años trabajando con ellos y la consideran como una hija, además de tenerle mucha confianza, pues ha regresado a sus filas en más de una oportunidad.

Es así que, Lesly Águila atraviesa una etapa de reflexión sobre su futuro en la música y su vida personal. Tras años de éxito en Corazón Serrano, la cantante evalúa nuevos caminos centrados en la familia y sus proyectos personales, sin perder el cariño del público ni su vínculo con la agrupación actual.