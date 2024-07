Yahaira se defiende y explica porque no aparece en la portada del tema con Wisin y Sergio George ¿La olvidaron?

Yahaira Plasencia vuelve a generar polémica y a ser portada de los principales portales de espectáculos luego de no ser parte de la portada del tema entre Wisin y Sergio George donde ella colaboró.

Fue el propio productor nacido en Estados Unidos quien dio a conocer la imagen en sus redes sociales anunciando que la canción sería estrenada este miércoles 24 de julio. Por cierto, el hit ya se encuentra en todas las plataformas como Spotify o YouTube.

En una reciente entrevista con "América hoy", Yahaira Plasencia aseguró que no apareció en la portada porque la colaboración es solo entre Sergio George y Wisin por lo que ella solo fue invitada a participar del tema.

Incluso, reveló que el reguetonero no conocía sobre su persona o su trayectoria musical y que en el Perú existe una fuerte preferencia por la salsa.

"Quería explicarles a todos los fans que estén tranquilos porque esta canción es una colaboración de Sergio y Wisin. Sergio me está dando la oportunidad de pertenecer al disco y en la canción de Wisin, es algo que no podía desperdiciar. El clímax de toda la canción lo hago yo, la canción empieza con mi voz, literal", indicó.

"Wisin no me conocía, no sabía que en el Perú se hacía salsa, no conocía nada; aquí en Estados Unidos es otra cosa", agregó en charla con América TV.

Otro hecho que comentó en esta conversación con Ethel Pozo y Janet Barboza fue que peligra su participación en los Premios Juventus donde cantaría con Sergio George y Wisin el tema "La vida es una fiesta".

La salsera aprovechó las cámaras para contar que su visa de trabajo aún no fue enviada por lo que la organización le impedirá subir al escenario de este show, Por ello, la intérprete pidió a la embajada que este proceso se acelere para que no sea perjudicada.

"Yo iba a abrir el show con Wisin y Sergio, no dije nada porque hay un tema que quiero explicar que me ha tenido preocupada desde hace como dos semanas. Univisión te pide visa de trabajo para poder cantar y salir en pantalla, entonces, mi visa no llega todavía. Tenemos esperanzas de que llegue mañana al mediodía, dos de la tarde para poder cantar. Si no, lamentablemente, no voy a poder abrir el show con Wisin y por eso he estado todos estos días pidiéndole a la gente que ore por mí", aseguró.