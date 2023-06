Yahaira Plasencia es acusada de deberle dinero a Nicole Akari: Todos me decían que no trabaje con ella

12/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Nicole Akari salió en "América Hoy" y reveló información desconocida sobre su relación con Yahaira Plasencia. Según la estilista, la cantante le adeuda dinero por trabajos previos en los que colaboraron, pero nunca le ha pagado.

"He trabajado demasiado con ella, pero llegó un punto en que esto ya no es sostenible. Yo nunca trabajo gratis. No hay manera que te haga megaproducciones de fotos por al amor al chancho", señaló al inicio.

Además, Nicole Akari señaló que la deuda que Yahaira Plasencia tiene con ella es significativa, tanto así que necesitará tomarse un tiempo para calcular el monto exacto. "Ay tendría que revisar mi WhatsApp y sacar la cuenta, pero sí me debe (una fuerte cantidad)", comentó.

No le devolvió los aretes

Durante la entrevista, Nicole Akari también reveló que Yahaira Plasencia le debe más que dinero. La crítica de moda mencionó que la salsera se apropió de unos aretes que le pertenecían, los cuales nunca había estrenado.

"La última vez me harté porque me regalaron unos aretes hermosos. Eran unos diamantes en forma de alas de ángel eran una belleza. Yo las tenía en su caja, ella se iba a JB me acuerdo, vino a la casa y la arreglé. Ella ve el arete y me dice: Ay qué lindos, préstamelos, le digo: Yahaira ni siquiera yo los he usado", mencionó al inicio.

Debido a la insistencia de la cantante, Nicole Akari accedió a prestarle los aretes con la condición de que se los devolviera al final de su presentación. Sin embargo, tras varias horas, las joyas no fueron devueltas y , la estilista las consideró perdidas.

"Como se iba a canal 9, al frente de mi casa le dije: ya póntelos a la salida me los das. Nunca regresó a mi casa y nunca me devolvió el arete y cuando el dije: Yahaira ¿y los aretes? Me dijo ya te los devolví", confesó.

Además, mencionó que recibió múltiples advertencias de personas que le aconsejaron no colaborar con la cantante, y en ese momento se arrepintió de no haberles hecho caso. "Todo el mundo me decía no trabajes con ella y yo la defendía, ese día se me terminó de caer al piso. Yo el dije te paso la foto de cuantos costaron y cómpralos. Desgraciadamente, a la hora de las horas se traumó cuando vio el precio yo no te voy a pagar eso", agregó.

Finalmente, tras lo sucedido, se percató de que no tendría oportunidad de recuperar tanto su dinero como sus aretes. "Como no me pagas (lo que ya me debes), menos me vas a pagar los aretes que has perdido, pero me los vas a tener que devolver, nunca me los devolvió", finalizó.

Yahaira Plasencia ha estado constantemente en las portadas de los medios de comunicación, no precisamente por su carrera musical, sino por los escándalos en los que ha estado envuelta.