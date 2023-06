Yahaira Plasencia desmiente acusaciones de hipocresía: "Muchas veces me han tildado de creída"

12/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yahaira Plasencia ha reconocido, en una entrevista con un medio local, que su personalidad puede resultar desafiante, ya que ella no se considera una persona hipócrita y, por tanto, no saludará a alguien que no le caiga bien o que haya hablado mal de ella a sus espaldas.

¿Qué dijo Yahaira Plasencia?

"Tengo un carácter especial. No sé si sea una virtud o un defecto, porque en este medio siempre me han dicho: 'Yahaira, tienes que ser hipócrita, tienes que sonreírle a todo el mundo', y no puedo", indicó en una entrevista con Trome.

Además, Plasencia afirmó que cuando algo la incomoda, tiende a expresarlo de inmediato, incluso si eso significa ser etiquetada como creída por no devolver un saludo o por evitar enfrentarse a personas que no forman parte de su círculo cercano.

"No puedo ser hipócrita, cuando algo me incomoda lo hago notar, no me acerco o simplemente de lejos, no puedo ir a abrazarte y decirte 'amiga, qué tal', y creo que eso me ha costado porque muchas veces me han tildado de creída. Lo que pasa es que no puedo ser hipócrita como mucha gente lo es", añadió.

Por otro lado, Yahaira Plasencia mencionó que no cuenta con muchos amigos, especialmente en la industria del entretenimiento. No obstante, dejó en claro que tiene un gran respeto y admiración por el trabajo que sus colegas han venido realizando en los últimos años.

"Me mantengo apartada, no tengo muchos amigos. A mis colegas los respeto y admiro por lo que están haciendo, pero no tengo amigos en el medio. Con los colegas me llevo bien, no tengo problemas con nadie y creo que esa es la clave", sentenció.

Yahaira Plasencia optó por no entrar en detalles precisos sobre los momentos más difíciles que ha atravesado a lo largo de estos años. Sin embargo, admitió que ha enfrentado diversos desafíos de los cuales ha salido victoriosa, gracias a su fortaleza como mujer.

Yahaira Plasencia en los Premios Heat 2023

Yahaira Plasencia es una destacada cantante peruana que está expandiendo su carrera en el ámbito internacional. Recientemente, tuvo el honor de ser seleccionada por el Grupo Niche para participar en el emotivo homenaje que se les rindió en los Premios Heat 2023.

Durante una entrevista, Yahaira Plasencia reveló que nunca esperó recibir la invitación del Grupo Niche para formar parte de su espectáculo, lo cual la llena de gratitud y bendiciones. La reconocida cantante confesó su sorpresa al ser contactada por esta legendaria agrupación, mostrando su admiración por la oportunidad que se le ha brindado.