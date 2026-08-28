La Libertad: Deslizamiento en Pataz dejó tres personas heridas y locales comerciales afectados

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un deslizamiento de tierra ocurrido en los alrededores de la laguna Pías, ubicada en el distrito del mismo nombre, en la provincia de Pataz, región La Libertad, provocó una emergencia que dejó tres personas heridas y diversos daños materiales. El hecho se registró durante la madrugada del jueves 27 de agosto y movilizó a los equipos de respuesta y Defensa Civil de la zona.

De acuerdo con el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) La Libertad, el evento ocurrió aproximadamente a las 2:30 de la madrugada. La zona afectada se encuentra en el sector andino de la región, a unos 1.850 metros sobre el nivel del mar, donde las condiciones geográficas pueden dificultar el acceso y la atención de emergencias.

Tres personas resultaron heridas tras el deslizamiento

Los tres ciudadanos que resultaron heridos fueron rescatados y evacuados inicialmente hacia la posta médica del distrito de Pías, donde recibieron atención y permanecieron bajo observación. Posteriormente, debido a la evaluación de su estado de salud, se coordinó su traslado al Centro de Salud de Llacuabamba.

Mientras se desarrollaban las labores de atención, personal de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Pías inició el proceso de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). Esta labor permite identificar las afectaciones ocasionadas por el fenómeno y determinar cuáles son las necesidades prioritarias para la población.

La municipalidad también dispuso vehículos y movilidad oficial para apoyar a las personas damnificadas en el rescate y traslado de sus pertenencias. De esta manera, las autoridades locales buscan reducir el impacto de la emergencia mientras continúan las evaluaciones en el sector.

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Deslizamiento cayó sobre un vehículo y dejó tres personas heridas en Pataz - LA Libertad



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Cuatro embarcaciones y cinco locales fueron afectados

El deslizamiento no solo ocasionó personas heridas. El reporte preliminar también identificó daños en cuatro embarcaciones y cinco locales comerciales ubicados en la zona de la laguna. La afectación representa un impacto directo para las actividades que se desarrollan alrededor de este importante recurso turístico y paisajístico de Pataz.

La Unidad de Defensa Civil permanece en el lugar para cuantificar los daños y establecer cuáles serán las acciones necesarias para atender a los afectados. El COER La Libertad, por su parte, mantiene coordinación con la Secretaría Técnica de Defensa Civil de Pías para organizar las medidas de mitigación correspondientes.

La laguna Pías es uno de los principales atractivos naturales de la provincia de Pataz y se encuentra en una zona de complicada geografía. Desde Trujillo, el desplazamiento por carretera hasta el distrito de Pías puede tomar entre 12 y 15 horas, debido a las rutas de penetración que atraviesan la cordillera.

Mientras se determina la situación de los terrenos y se coordinan las acciones de respuesta, la recomendación principal es evitar exponerse innecesariamente a las zonas próximas a las márgenes afectadas y seguir las indicaciones de Defensa Civil.