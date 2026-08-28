¿Cómo saber si una aplicación es falsa y no debes instalarla en tu celular? Siete señales de alerta

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Tecnología

Una aplicación falsa puede parecer normal a simple vista, pero existen siete señales que podrían ayudarte a identificar alguna irregularidad que podría poner en riesgo tus datos personales, contraseñas o información bancaria guardadas en tu celular. ¿Cuáles son?

Evita estafas y ser víctima de la ciberdelincuencia

La inseguridad no solo ronda en las calles, sino también ha generado preocupación los casos de ciberdelincuencia. Los facinerosos crean nuevas estrategias con el fin de robar los datos personales de los usuarios sin que estos se den cuenta ni logren detectarlo, ya que muchos suelen descargar aplicaciones que, en algunas ocasiones, pueden contener malware.

Para evitar convertirte en víctima de la ciberdelincuencia, investigadores de la compañía ESET dieron a conocer una serie de recomendaciones para aprender a identificar apps sospechosas antes de descargarlas en los equipos móviles y evitar riesgos para la seguridad.

"Las aplicaciones falsas suelen aprovechar la confianza que los usuarios tienen en servicios conocidos para engañarlos y lograr que descarguen software malicioso. Por eso es importante prestar atención a ciertos detalles antes de instalar una app, como quién es el desarrollador, la cantidad de descargas o los permisos que solicita", explica Mario Micucci, especialista de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

7 señales para identificar aplicaciones falsas en el celular

Pues bien, aunque la mayoría de dichas aplicaciones maliciosas están en tiendas de terceros con pocos filtros de seguridad, otros expertos, como de la empresa de ciberseguridad Norton, se advierte que también logran infiltrarse en tiendas oficiales como Google Play Store o la App Store de Apple.

En ese sentido para evitar engaños, ESET precisa que así podrías detectar si una aplicación es falsa:

Revisa las reseñas de otros usuarios: las aplicaciones fraudulentas utilizan reseñas falsas para aparentar ser confiables; en ese sentido, es ideal prestar atención si tiene una cantidad excesiva de calificaciones de 5 estrellas, acompañadas de comentarios cortos, repetitivos o sin sentido.

de otros usuarios: las aplicaciones fraudulentas utilizan reseñas falsas para aparentar ser confiables; en ese sentido, es ideal prestar atención si tiene una cantidad excesiva de calificaciones de 5 estrellas, acompañadas de comentarios cortos, repetitivos o sin sentido. Revisa la cantidad de descargas: Si se trata de una app muy conocida que debería tener miles o millones de descargas, pero aparece con pocos usuarios, podría tratarse de una aplicación impostora.

Revisa que la app esté firmada por su desarrollador desde la misma tienda de descarga.

Analiza el diseño y logo .

. Verificar que realmente exista una app oficial: conviene revisar el sitio oficial de la empresa para comprobar si realmente existe la aplicación.

conviene revisar el sitio oficial de la empresa para comprobar si realmente existe la aplicación. Investigar a los creadores: es recomendable verificar quién está detrás de la app. Los desarrolladores legítimos suelen tener un historial de otras apps publicadas.

es recomendable verificar quién está detrás de la app. Los desarrolladores legítimos suelen tener un historial de otras apps publicadas. Revisar el nombre y la descripción: inconsistencias de información pueden ser señales de alerta.

Revisar los permisos solicitados: si piden accesos que no tienen relación con su función principal, lo mejor es no descargarlas.

Así que recuerda que si bien descargar una aplicación en el celular parece una tarea sencilla: buscarla en una tienda, revisar su nombre y pulsar el botón de instalación, no todas son legítimas. Algunas están diseñadas para imitar a plataformas conocidas y pueden poner en riesgo información personal, contraseñas, datos bancarios e incluso el funcionamiento del dispositivo.