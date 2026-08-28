Alejandra Baigorria responde ante vinculación en polémica por influencers que muestran a niños de África para ganar vistas

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego que se diera a conocer en el medio internacional DW Español las imágenes de la empresaria Alejandra Baigorria durante su viaje en África para referir a las acciones que tienen los influencers para generar vistas y clics en redes sociales. Frente a esto, la exchica reality responde desvinculándose del tema.

Alejandra Baigorria responde por difusión de imágenes de su viaje a África

El pasado 25 de agosto se dio a conocer la difusión de un video en el que se informa disposiciones de contenidos relacionados con niños en situación de pobreza. El material fue publicado mientras que el país africano Burkina Faso aplica nuevas restricciones sobre imágenes de beneficiarios de ayuda humanitaria.

Al ser cuestionada por esta situación, la modelo y empresaria Alejandra Baigorria mostró incomodidad ya que afirmó que lo difundido corresponde a una equivocación del medio porque no es el país en el que se aplican las restricciones.

"Creo que no están bien informados porque a donde yo fui es Malaui... no es no me acuerdo cómo se llama el otro lugar y muchos medios han estado mal informando, yo creo que han agarrado mis imágenes, no sé, pero yo ya lo expliqué por otro medio y ya está", señaló.

Exchica reality pertenece a una organización de ayuda

Hace meses antes de la publicación de DW Español, el viaje de la empresaria Alejandra Baigorria explicó que su recorrido por Malaui tenía un propósito humanitario, ya que la visita estaba relacionada con una campaña de Nu Skin para entregar apoyo nutricional a menores afectados por la desnutrición.

"Es un programa muy bonito, una empresa norteamericana que está combatiendo la desnutrición en Malaui desde el 2002, yo soy embajadora, es un trabajo que vengo haciendo con más de 200 personas de 54 países, en un programa que les enseñan a cultivar, le dan colegio, alimentación. Es un programa que ya está armado, no es que yo fui allá a la calle a regalar cosas, no fue así", expresó Alejandra Baigorria.

Finalmente, la respuesta de la empresaria Alejandra Baigorria ante la reciente polémica de influencers que muestran a niños de África para ganar vistas en la que está involucrada, busca dejar en claro que está desvinculada con los hechos que se muestran ya que afirmó que el medio de comunicación internacional estaría malinformando y solo utilizaron sus imágenes en el informe.