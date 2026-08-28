Keiko Fujimori descarta que facultades legislativas incluyan la fusión de ministerios: "Eso no se está contemplando"

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori descartó que el pedido de facultades legislativas presentado por su Gobierno incluya la fusión de ministerios. "Eso no se está contemplando", afirmó al ser consultada por Exitosa sobre una eventual reorganización del Ejecutivo.

Facultades legsilativas no incluirán la fusión de ministerios

Tras participar de una serie de actividades protocolares en el marco del 97 aniversario de la reincorporación de Tacna al Perú este viernes, 28 de agosto, la mandataria dialogó con la prensa para responder interrogantes ligadas acerca del pedido de este mecanismo constitucional al Parlamento.

Recordemos que ayer jueves el Consejo de Ministros aprobó la solicitud de facultades legislativas a través de la cual se busca que el actual Congreso bicameral autorice al Poder Ejecutivo aprobar medidas inmediatas para temas específicos como lo son la seguridad ciudadana, fenómeno El Niño, reestructuración del Estado y eliminación de barreras.

En esa línea, nuestro medio, desde territorio tacneño, le consultó a Fujimori Higuchi si es que a través de este pedido se encuentra la búsqueda de que carteras del Estado se fusionen o reduzcan, su respuesta no tardó y afirmó que ello no está presente. "No, eso no se está contemplando", señaló.

Ministro de Justicia brinda mayores detalles de las facultades legislativas

Posteriormente, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, brindó un breve resumen de lo que sesión del Consejo de Ministrose que se desarrolló en la que se determinaron cuáles serían las facultades que se presentarán ante el Legislativo.

"En realidad son 66 temas que hemos aprobado ayer y ha sido un gran esfuerzo no solamente de los ministros sino también de sus grupos técnicos para tratar de elaborar las sumillas y cada una con el sustento adecuado para ser enviado hoy mismo al Congreso", explicó.

Añadió que "el punto principal es la seguridad ciudadana que es lo que más agobia a todos los peruanos" y aclaró que ello no significa que ello "lo vamos solucionar con decretos legislativos", sino que enfatizó que "vamos a empezar el camino para tratar de destrabar lo que ha existido durante décadas" como es el caso del hacinamiento de penales, juntar reos primarios y secundarios, entre otros.

Después participar de una serie de actividades protocolares en el marco del 97 aniversario de la reincorporación de Tacna al Perú este viernes, 28 de agosto, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, atendió a la prensa y fue consultada por nuestro medio si es que el pedido de facultades legislativas adjunta alguna fusión o reducción de ministaerios. Ante ello descartó ello asegurando "eso no se está contemplando".