Keiko Fujimori descarta que haya evaluado cambios de ministros: "Creo que es parte de la especulación que la oposición quiere sembrar"

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori negó haber considerado realizar cambios en su gabinete ministerial y calificó estas versiones como "especulaciones y rumores". La mandataria sostuvo que dichas informaciones responderían a versiones difundidas por sectores de la oposición, sin sustento oficial.

Cambio de gabinete no está contemplado

Keiko Fujimori respondió a las versiones que apuntan a que tres ministros podrían ser retirados de sus respectivas carteras. Ante estos rumores, la mandataria descartó cualquier cambio en el gabinete y expresó su respaldo a los actuales integrantes de su equipo ministerial.

"Rechazo ese tipo de afirmaciones, aquí está el ministro de Justicia y de ninguna manera hemos hablado de eso. Yo creo que son parte de la especulación y rumores que la oposición quiere sembrar. Eso no está en evaluación", indicó.

¿A qué ministros se referirían dichos rumores?

En los últimos días, circulaban versiones sobre una eventual salida de tres ministros, en medio de los recientes cuestionamientos dirigidos al titular de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa; al ministro de Cultura, Alberto Beingolea; y al titular de Justicia, Ernesto Álvarez.

Keiko Fujimori remarca que no habrá evaluación sobre alguno de sus funcionarios

A ello se suma que varios integrantes de su gabinete ministerial afrontan diversas investigaciones y cuestionamientos, relacionados con presuntos delitos como abuso de autoridad, lavado de activos y presunta colusión agravada, entre otros casos que continúan bajo evaluación de las autoridades.

La mandataria llegó a Tacna

Las declaraciones de la mandataria Keiko Fujimori, con las que descartó una eventual modificación en la composición del gabinete ministerial, se produjeron durante su visita a la "Ciudad Heroica" de Tacna, con motivo del 97.° aniversario de su reintegración al Perú.

La jefa de Estado participó en la Ceremonia de Homenaje a la Mujer Tacneña, organizada por la Benemérita Sociedad de Auxilios Mutuos de Señoras de Tacna, en la Plaza de la Mujer.

Ceremonia de Homenaje a la Mujer Tacneña, organizada por la Benemérita Sociedad de Auxilios Mutuos de Señoras de Tacna en la Plaza de la Mujer

En ese sentido, la presidenta Keiko Fujimori descartó cambios en su gabinete ministerial y atribuyó las versiones a "especulaciones y rumores" difundidos por sectores de la oposición, sin respaldo oficial. Haciendo caso omiso a tres titulares de la cartera; el de Defensa, el de Cultura y el de Justicia.