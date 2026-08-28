Gustavo Costas, DT con pasado en Alianza Lima, fue oficializado como entrenador de Cerro Porteño

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El argentino Gustavo Costas fue presentado formalmente como nuevo entrenador de Cerro Porteño luego de paso exitoso por Racing, que finalizó a mediados de 2026. De esta manera regresa al cuadro paraguayo en el que fue campeón en 2005.

Gustavo Costas fue presentado como flamante entrenador de Cerro Porteño

El entrenador tomó las riendas del "Ciclón" luego de la salida de Ariel Holan, quien fue despedido luego de una serie de resultados negativos que incluyeron la eliminación de la Copa Libertadores y una campaña alejada de la pelea por el Torneo Clausura.

El argentino retorna a Barrio Obrero casi dos décadas después de su primera etapa, aquella en la que conquistó tres títulos con el conjunto azulgrana. Ahora regresa en un contexto totalmente distinto, con la misión de levantar a un equipo golpeado por los últimos resultados y encaminarlo hacia los objetivos de la temporada.

La institucción deportiva guaraní utilizó sus canales oficiales para informar a sus hinchas y al público en general de la incorporación del también exentrenador de Alianza Lima.

"Oficial. Gustavo Costas es nuevo entrenador del Ciclón de Barrio Obrero. ¡Bienvenido de vuelta al Barrio, profe Costas!", escribieron en un post de su cuenta oficial de X (antes Twitter) junto a una fotografía del técnico posando con la camiseta azulgrana del histórico club del fútbol paraguayo y sudamericano.

OFICIAL | Gustavo Costas es nuevo entrenador del Ciclón de Barrio Obrero 🌪️🔵🔴



¡Bienvenido de vuelta al Barrio, Profe Costas! 🏟️🔥⚽ pic.twitter.com/OkNJYDMwE5 — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) August 28, 2026

La palabra del flamante entrenador de Cerro Porteño

Cabe señalar que en conferencia de prensa, Gustavo Costas calificó su retorno como un "desafío" expresó el cariño que le tiene al conjunto de Paraguay dejando en claro su meta.

"Me gustó el desafío, y cuando uno le tiene un cariño grande a un lugar no importa la plata ni nada más". sostuvo Costas quien no quiso hablar de procesos largos ni de objetivos a futuro sin antes mirar el presente. Para el entrenador, la prioridad es inmediata: ganar.

"El objetivo inmediato es ganar, ganar el domingo, tenemos que recuperar la confianza, por eso le digo a la gente que apoyen más que nunca", aseguró.

Vale indicar que Costas ya había anticipado, desde su llegada a Paraguay, que no pretende asumir el cargo simplemente para competir. Su principal meta es elevar las expectativas y devolverle a Cerro Porteño el protagonismo que considera que debe tener un club de renombre.

Es así que, casi dos décadas después de su primera etapa, aquella en la que conquistó tres títulos, el entrenador Gustavo Costas fue presentado como el flamante entrenador del club paraguayo Cerro Porteño.