Papa León XIV en Cusco: pueblo cusqueño se prepara con alegría para recibir al Santo Padre

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La próxima llegada del papa León XIV a Cusco genera gran expectativa entre los ciudadanos y autoridades de la región. A pocas horas de su arribo, el padre Julio Velasco se pronunció desde la Plaza Mayor y destacó la emoción que vive el pueblo cusqueño ante la visita del Santo Padre, programada para este domingo 15 de noviembre.

Pueblo cusqueño se alista para recibir al papa León XIV

Durante la entrevista, el padre Julio Velasco manifestó que los habitantes de esta emblemática ciudad se encuentran entusiasmados por recibir al pontífice, quien desarrollará una serie de actividades como parte de su visita apostólica al Perú.

"La alegría nos embarga, el pueblo cusqueño está con mucha alegría. Creo que todos estamos a la expectativa de que el Santo Padre llegue a nuestra tierra", expresó el padre Velasco al referirse al sentimiento que comparten los ciudadanos ante este esperado encuentro.

Padre Julio Velasco recuerda el trabajo del fallecido Richard Alarcón

Durante el diálogo con Exitosa, el padre Julio Velasco también fue consultado sobre el trabajo que realizó el recientemente fallecido arzobispo Richard Alarcón en los preparativos para recibir al papa León XIV.

Al respecto, destacó que el religioso tuvo una participación importante en la organización de las actividades y en las coordinaciones previas a la llegada del pontífice. Sin embargo, señaló que, pese a su partida, el trabajo continuó bajo la dirección del actual arzobispo.

"Él nos ha convocado en los preparativos en este tiempo, él ha estado preparando el ambiente, ha estado preparando las reuniones, pero ya desde el cielo nos acompañará en esta bienvenida al Santo Padre", manifestó.

Asimismo, reconoció que el trabajo iniciado por Richard Alarcón tuvo continuidad gracias al compromiso de quienes asumieron las coordinaciones para concretar las actividades programadas.

Preparativos para recibir al papa León XIV en Cusco

Por otro lado, el padre Velasco resaltó que la organización de la visita papal ha involucrado a diferentes sectores de la sociedad cusqueña. Según explicó, se trata de un esfuerzo multisectorial en el que participan empresas, instituciones, autoridades y ciudadanos voluntarios.

En esa línea, sostuvo que la población se ha unido para contribuir con los preparativos y garantizar una bienvenida al pontífice que refleje el compromiso de la región.

"Todo el pueblo se ha puesto en pie y lo que hoy nos toca a nosotros como cusqueños es mostrar ese esfuerzo y ese trabajo que se ha venido realizando para esta fecha", señaló.

Finalmente, el padre Julio Velasco reiteró la expectativa de los ciudadanos ante la llegada del papa León XIV, quien encontrará en Cusco una comunidad que aguarda con entusiasmo su visita.