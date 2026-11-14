Papa León XIV en Zaña: "Siento una profunda alegría, ¡cuánto he deseado que llegara este momento!"

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El papa León XIV llegó este sábado 14 de noviembre a Zaña, en la región Lambayeque, donde fue recibido por cientos de fieles que se congregaron para acompañarlo durante su visita. En el marco de la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, el Santo Padre expresó su alegría por regresar a esta localidad y reencontrarse con una comunidad que guarda recuerdos especiales de su etapa como obispo de Chiclayo.

Papa León XIV da discurso en Zaña

Como parte de su recorrido, el pontífice ingresó al Santuario Santo Toribio de Mogrovejo. Posteriormente, participó en una ceremonia durante la cual dirigió unas palabras a los asistentes y manifestó la profunda alegría que sentía por volver a este lugar.

"Queridos hermanos y hermanas, siento una profunda alegría de encontrarme aquí con ustedes. ¡Cuánto he deseado que llegara este momento!", expresó al iniciar su intervención.

Asimismo, recordó que, mientras se dirigía a Zaña, volvieron a su memoria diversos episodios de los años en los que estuvo al frente de la diócesis de Chiclayo. Entre ellos, destacó una experiencia que conserva de manera especial, la noche anterior al inicio de su ministerio episcopal.

El papa León XIV contó que pasó aquella noche en oración y pidió, por intercesión de Santo Toribio de Mogrovejo, recibir la gracia de convertirse en un pastor según el corazón de Dios.

"Recuerdo que la pasé en oración pidiendo al Señor, por intercesión de Santo Toribio, que me concediera la gracia de ser un pastor según su corazón. No sabía todo lo que me esperaba, ni cuánto iba a recibir de ustedes", manifestó.

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