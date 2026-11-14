Niños del Coro de Zaña reciben con abrazos al papa León XIV a su ingreso al Santuario del Santo Toribio de Mogrovejo

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un momento muy emotivo vivió el papa León XIV a su llegada al Santuario del Santo Toribio de Mogrovejo, ubicado en el distrito de Zaña, provincia de Chiclayo, como parte de su última actividad programada para este sábado 14 de noviembre.

Tras su regreso de Santa Cruz de Succhabamba, región Cajamarca, donde volvió a ofrecer otra multitudinaria misa ante más de 100 000 personas, el santo padre provocó que nuevamente se rompa el protocolo, esta vez teniendo a niños como protagonistas de este hecho.

Pontífice recibe emotiva bienvenida en Zaña

Al promediar las 5:30 p. m., el sumo pontífice llegó al Santuario del Santo Toribio de Mogrovejo para el encuentro de oración con la comunidad católica en ocasión de la clausura del Año Jubilar del mencionado santo, el cual conmemora los 300 años de su canonización del también segundo arzobispo de Lima y gran misionero del Perú.

A su ingreso al lugar, León XIV recibió las llaves de la ciudad a manera de homenaje y agradecimiento por el legado que dejó -el entonces padre Roberto cuando fue obispo de la Diócesis de Chiclayo entre 2014 y 2023.

Conforme fue avanzando hacia el escenario preparado para la ocasión y rodeado de miles de fieles, aproximadamente más de una decena de niños del Coro de Zaña rompieron la barra de seguridad para abrazar y darle muchos cariños al santo padre, a quien se le vio visiblemente emocionado por la sorpresa.

El gesto fue retribuido por el propio pontífice, deteniéndose en su andar para abrazar y bendecir a los pequeños, ante la ovación de los pobladores de la ciudad, quienes en todo momento recordaron la sencillez y humildad de Robert Prevost.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | En su llegada a Zaña, varios niños se acercaron emocionados al papa León XIV y se enfrascaron en un abrazo eterno en un momento muy especial. Posteriormente, se dirigió al Santuario Santo Toribio de Mogrovejo. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 14, 2026

Este domingo 15 de noviembre se despide su querida Chiclayo

Este domingo 15 de noviembre, el papa León XIV le volverá a decir adiós a Chiclayo para seguir con sus actividades oficiales en el Cusco y Pucallpa. A las 7:50 a. m. dejará suelo norteaño, en un momento que estará rodeado por mucha nostalgia.

Según la agenda oficial de la Conferencia Episcopal Peruana, a las 10:30 a. m. sostendrá un encuentro con los fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman y a las 11:45 a. m. rezará el ángelus con la comunidad católica en la plaza frente a la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

A las 3:00 p. m. tendrá encuentro con los misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao y a las 4:45 p. m. ofrecerá la santa misa en la Videnita de Pucallpa.

Finalmente, a las 8:00 p. m. arribará a la Base Aérea del Callao, para ofrecer al día siguiente la misa en Las Palmas, donde se esperan más de un millón de personas.