Indeci emite alerta roja ante riesgo de activación de quebradas en Ayacucho, Huancavelica, Junín y Tumbes

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió el riesgo de activación de quebradas en 16 regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, en la presente nota, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones si es que estás por viajar a los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el reporte de la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, se esperan hasta precipitaciones de ligera a extrema intensidad (alerta roja) en las algunas provincias de las regiones de Áncash, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Según el Aviso N.º 219-2026 de Corto Plazo ante Posible Activación de Quebradas del Indeci, el hecho podría darse hasta la 1:00 p. m. de este domingo 15 de noviembre. Además, el evento climatológico podría estar acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento. En ese sentido, te señalamos las localidades alertadas en extrema intensidad:

Ayacucho : Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo, Vilcas Huamán

: Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo, Vilcas Huamán Huancavelica : Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica, Huaytará, Tayacaja.

: Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica, Huaytará, Tayacaja. Junín : Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Yauli.

: Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Yauli. Tumbes: Contralmirante Villar, Tumbes.

🔴El @Senamhiperu informó sobre posible #ActivaciónDeQuebradas (nivel rojo) en diversas provincias de los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Junín y Tumbes, hasta el 15/11. https://t.co/v5B6dkYVyj — COEN - INDECI (@COENPeru) November 14, 2026

Cabe precisar que, el pasado 3 de noviembre, el Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia por 60 días calendario a 1 380 distritos para reducir los riesgo ante las intensas precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño.

Indeci recomienda medidas de preparación

El Indeci exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Asimismo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.