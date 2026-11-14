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Indeci emite alerta roja ante riesgo de activación de quebradas en Ayacucho, Huancavelica, Junín y Tumbes

A través de una nueva alerta, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Indeci señaló que en las próximas horas se presentarán precipitaciones capaces de activar quebradas en 17 regiones del país.

Senamhi alerta sobre posible activación de quebradas en 17 regiones.
Senamhi alerta sobre posible activación de quebradas en 17 regiones. Andina

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 14/11/2026

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El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió el riesgo de activación de quebradas en 16 regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, en la presente nota, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones si es que estás por viajar a los departamentos en alerta

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el reporte de la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, se esperan hasta precipitaciones de ligera a extrema intensidad (alerta roja) en las algunas provincias de las regiones de Áncash, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Según el Aviso N.º 219-2026 de Corto Plazo ante Posible Activación de Quebradas del Indeci, el hecho podría darse hasta la 1:00 p. m. de este domingo 15 de noviembre. Además, el evento climatológico podría estar acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento. En ese sentido, te señalamos las localidades alertadas en extrema intensidad:

  • Ayacucho: Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo, Vilcas Huamán
  • Huancavelica: Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica, Huaytará, Tayacaja.
  • Junín: Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Yauli.
  • Tumbes: Contralmirante Villar, Tumbes. 

Cabe precisar que, el pasado 3 de noviembre, el Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia por 60 días calendario a 1 380 distritos para reducir los riesgo ante las intensas precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño.

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Indeci recomienda medidas de preparación

El Indeci exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Asimismo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas. 

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Desde la entidad exhortan a las autoridades a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.

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