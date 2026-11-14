Por visita del papa León XIV: aeropuertos de Cusco y Pucallpa suspenderán vuelos este domingo 15 de noviembre

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) confirmó que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) dispuso restricciones temporales en los aeropuertos Teniente Alejandro Velasco Astete de Cusco y Capitán FAP David Abensur Rengifo de Pucallpa. Las medidas forman parte de los protocolos de seguridad previstos para la llegada del papa León XIV al Perú.

Revis los horarios de suspensión

En Cusco , las operaciones aéreas estarán suspendidas desde aproximadamente las 7:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. La restricción acompaña el desplazamiento y las actividades programadas del sumo pontífice en la ciudad.

En Pucallpa , el aeropuerto suspenderá sus operaciones desde las 12:20 p. m. hasta las 9:05 p. m. El MTC precisó que algunas comunicaciones oficiales señalan las 12:10 p. m. como hora de inicio de la restricción.

✈️🇵🇪 ¿Tienes un vuelo a Cusco o Pucallpa? ¡Toma nota! Por la visita del papa León XIV, los aeropuertos de ambas ciudades operarán las 24 horas los días 14 y 16 de noviembre, a solicitud de las aerolíneas para facilitar la reprogramación de vuelos. 📅 Este domingo 15 de noviembre, En Chiclayo los vuelos se realizarán con normalidad, mientras que en Cusco las operaciones se suspenderán temporalmente entre las 7:45 a.m. y las 3:05 p.m. Por su parte, en Pucallpa la suspensión temporal de operaciones será entre las 12:10 p.m. y las 9:05 p.m. 📲 Si tienes un viaje programado, confirma el estado de tu vuelo directamente con tu aerolínea, llega con anticipación al aeropuerto y mantente atento a cualquier cambio en tu itinerario. ¡Planifica tu viaje y disfruta de la visita del papa León XIV al Perú! — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) November 13, 2026

Aeropuertos operarán las 24 horas

Para reducir las afectaciones a los pasajeros, el MTC coordinó con las aerolíneas para que ambos terminales operen de manera ininterrumpida durante las 24 horas del día previo y del día posterior a la visita papal. Esta disposición busca facilitar la programación de vuelos y atender la demanda de quienes viajen hacia o desde ambas ciudades.

La entidad recomendó a los pasajeros verificar directamente con sus aerolíneas los horarios de salida y llegada, así como las posibles reprogramaciones, antes de acudir a los aeropuertos.

Agenda del papa en el sur y la Amazonía

Luego de sus actividades en Chiclayo y Santa Cruz, el papa León XIV tiene previsto llegar a Cusco y Pucallpa este domingo 15 de noviembre. Las restricciones aéreas buscan garantizar la seguridad de su desplazamiento durante esa etapa de la visita.

La suspensión de vuelos en ambos aeropuertos será temporal y se limitará a los horarios indicados. Con las medidas de ampliación de operaciones, el sector Transportes busca minimizar el impacto sobre los viajes y permitir que los pasajeros reprogramen sus itinerarios con anticipación.