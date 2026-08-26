Huánuco: cuatro muertos tras choque frontal entre automóvil y camión en carretera Fernando Belaúnde Terry

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una nueva tragedia enluta la carretera Fernando Belaúnde Terry, en Huánuco. Cuatro personas perdieron la vida y otras dos resultaron gravemente heridas luego de que un automóvil y un camión de carga protagonizaran un violento choque frontal. Entre las víctimas mortales se encuentra un menor de apenas 12 años.

Accidente fatal deja 4 muertos

El accidente ocurrió aproximadamente a las 5:50 de la mañana, en el kilómetro 10+500 del tramo Aucayacu-Tocache. El automóvil, de placa W2P-603, viajaba desde Tocache hacia Tingo María cuando, por circunstancias que todavía son investigadas, terminó impactando contra el camión de placa D8C-849.

La violencia del impacto dejó prácticamente destrozada la parte delantera del vehículo menor. Además, varios de sus ocupantes quedaron atrapados entre la estructura metálica, por lo que la emergencia requirió un complicado trabajo de rescate. Serenos, policías, personal médico y bomberos acudieron rápidamente para atender a los afectados.

Las víctimas fueron identificadas como Yoel Gómez Trinidad, de 28 años, quien conducía el automóvil; David Wilfredo Sumarán Maíz, de 53 años; Flor Jara Vidal, de 47; y un menor de 12 años. La tragedia dejó además a una familia enfrentando momentos de angustia por la condición de los sobrevivientes.

Entre los heridos se encuentran una mujer de 26 años y un niño de 6 años. Ambos fueron auxiliados y trasladados de emergencia al hospital de Tingo María debido a la gravedad de sus lesiones. Los reportes médicos indicaron que presentaban policontusiones, traumatismo encéfalo craneano y otros daños derivados del fuerte impacto.

Los sobrevivientes fueron ingresados al área de shock trauma del nosocomio, donde recibieron atención y permanecieron bajo vigilancia médica. Mientras tanto, familiares llegaron al hospital para conocer su estado y esperar información sobre su evolución, en medio de la preocupación generada por la magnitud del accidente ocurrido durante las primeras horas de la mañana.

Investigación en curso

Por otro lado, el conductor del camión no sufrió lesiones y fue intervenido por agentes policiales en la zona. Luego fue llevado a la comisaría del sector para cumplir con las diligencias correspondientes y someterse a los exámenes establecidos, mientras las autoridades buscaban reconstruir los minutos previos a la colisión.

En paralelo, los peritos de tránsito iniciaron las investigaciones en la carretera para determinar qué provocó el choque frontal. Entre los elementos que serán analizados figuran las condiciones de la vía y posibles huellas de frenado. Además, algunos testigos señalaron que el automóvil habría circulado a excesiva velocidad, versión que aún debe ser corroborada.

Mientras los especialistas realizaban las diligencias, los restos del automóvil permanecían como evidencia de la fuerza de la colisión. El accidente volvió a teñir de luto la Fernando Belaúnde Terry y dejó cuatro familias enfrentando una dolorosa pérdida, mientras los dos sobrevivientes continúan recibiendo atención médica en Tingo María.