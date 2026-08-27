Nadine Heredia: SUSALUD multa a Clínica Delgado con S/69.550 por entregar historia clínica a Fiscalía sin autorización

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Clínica Delgado fue sancionada por SUSALUD con una multa de S/69.550 por entregar al Ministerio Público la historia clínica completa de Nadine Heredia sin consentimiento, autorización de su representante ni orden judicial. El caso corresponde a hechos registrados en noviembre del 2023, según información reciente.

SUSALUD determinó el incumplimiento

Según Caretas, la investigación se originó por dos oficios enviados por la Fiscalía a la Clínica Delgado los días 9 y 13 de noviembre del 2023. Los pedidos incluían la historia clínica completa de Heredia, información sobre su tratamiento médico y documentación relacionada con una tomografía recomendada.

La clínica respondió los requerimientos y remitió la documentación mediante correo electrónico. SUSALUD estableció que la entrega ocurrió sin consentimiento de la paciente y sin una orden judicial. La entidad consideró que la información médica estaba protegida por las normas de confidencialidad.

Resolución argumenta sanción a clínica

La historia clínica entregada contenía información correspondiente a aproximadamente 15 años de tratamiento médico de la exprimera dama. SUSALUD señaló que los datos relacionados con la salud tienen carácter reservado y que su entrega debe cumplir condiciones específicas establecidas por la legislación peruana.

SUSALUD rechazó esos argumentos y determinó que las normas generales sobre protección de datos personales no desplazan las disposiciones específicas de la Ley General de Salud sobre la confidencialidad de las historias clínicas. En este caso, no se acreditó una circunstancia que permitiera entregar el documento completo sin autorización.

Multa y plazo para presentar apelación

El procedimiento inicialmente comprendió a la Clínica Delgado, el INEN y el Hospital Nacional Dos de Mayo. Sin embargo, SUSALUD archivó las actuaciones contra estas dos últimas instituciones y mantuvo el procedimiento administrativo únicamente contra la clínica, donde finalmente determinó la existencia de una infracción.

La conducta atribuida a la Clínica Delgado fue calificada como infracción leve. El organismo tampoco ordenó las medidas correctivas solicitadas durante el procedimiento, entre ellas la destrucción de las copias de la documentación médica que había sido entregada al Ministerio Público.

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La resolución establece una multa de 13 UIT, equivalente a S/69.550. La Clínica Delgado dispone de 15 días hábiles para efectuar el pago correspondiente o presentar un recurso de apelación contra la decisión adoptada por SUSALUD.

Si la clínica decide pagar la sanción dentro del plazo establecido, puede acceder a un descuento del 20 %, de acuerdo con las condiciones señaladas en la resolución administrativa. La medida permanece sujeta a las acciones que pueda adoptar la institución dentro del periodo correspondiente.