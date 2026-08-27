IGP identifica los posibles lugares donde podría ocurrir un sismo de 8.0 en Perú: ¿Cuáles son?

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú mantiene una amenaza sísmica que no puede ser ignorada. Investigaciones realizadas por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) han permitido identificar sectores del litoral donde existe un importante potencial para la ocurrencia de terremotos de gran magnitud. Entre estos escenarios figura uno frente a la costa central, donde podría producirse un movimiento de hasta 8.8.

La advertencia vuelve a cobrar relevancia luego de los recientes movimientos telúricos registrados en distintos países de la región. No obstante, el jefe del IGP, Hernando Tavera, ha sido enfático en señalar que conocer las zonas con mayor acumulación de energía no equivale a poder predecir un terremoto.

"Actualmente es imposible determinar con precisión la fecha, hora y lugar" en que se producirá un gran movimiento, explicó el especialista.

Estas son las tres zonas con mayor potencial

Durante una mesa de trabajo sobre preparación y respuesta ante terremotos y tsunamis realizada en el Congreso de la República, Tavera presentó las áreas del litoral peruano identificadas por las investigaciones del IGP.

La primera corresponde a la costa central , donde los estudios contemplan la posibilidad de un terremoto de hasta magnitud 8.8 . Se trata de uno de los escenarios de mayor preocupación debido a que un movimiento de estas características podría generar fuertes efectos en una extensa parte del territorio.

, donde los estudios contemplan la posibilidad de un terremoto de hasta . Se trata de uno de los escenarios de mayor preocupación debido a que un movimiento de estas características podría generar fuertes efectos en una extensa parte del territorio. La segunda zona se encuentra frente a Nazca y Chala , donde el potencial estimado corresponde a un terremoto de aproximadamente magnitud 8.0 .

, donde el potencial estimado corresponde a un terremoto de aproximadamente . La tercera se ubica frente a las costas de Moquegua y Tacna, también con un escenario posible de magnitud 8.0.

El análisis también considera una zona ubicada al norte de Chile, identificada mediante trabajos conjuntos entre investigadores peruanos y chilenos. Allí existe una importante acumulación de esfuerzos tectónicos y podría ocurrir un terremoto superior a 9.0 , un escenario que tendría consecuencias para el sur peruano.

La explicación de estos escenarios se encuentra en la dinámica de las placas tectónicas. Perú forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico y, frente a sus costas, la placa de Nazca se desplaza hacia el este e ingresa por debajo de la placa Sudamericana a una velocidad aproximada de entre 6 y 7 centímetros por año. Este proceso constituye la principal fuente de sismicidad del país.

¿Por qué tiembla tanto en el mundo y qué significa para Perú?

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), la explicación está relacionada con la propia dinámica del planeta. La Tierra no es estática, sino que se encuentra en permanente evolución debido al movimiento de las placas tectónicas.

Los terremotos forman parte de ese proceso natural, las placas que conforman la superficie terrestre se desplazan constantemente y, al interactuar entre sí, pueden acumular energía que posteriormente es liberada en forma de ondas sísmicas.

Por ello, la ocurrencia de sismos en diferentes regiones del planeta no significa necesariamente que exista una relación directa entre todos ellos ni que uno sea la causa de otro.

Por ello, el incremento de noticias sobre terremotos debe ser entendido como un llamado a fortalecer la prevención y preparación, antes que como una señal de alarma. En un país con alta actividad sísmica como el Perú, la pregunta más importante no es cuándo ocurrirá el próximo gran terremoto, sino qué tan preparados estarán las viviendas, las autoridades y las familias cuando finalmente suceda.