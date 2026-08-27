JNE abre convocatoria de "Pregúntale a tu candidato" por las ERM 2026: así puedes enviar tu pregunta

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lanzó la campaña "Pregúntale a tu candidat@", una iniciativa que busca acercar a la ciudadanía a los debates de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026). Desde el 26 de agosto y hasta el 1 de septiembre, los electores habilitados podrán enviar sus preguntas a través de un formulario virtual.

Las interrogantes seleccionadas serán respondidas por las candidaturas en los debates que se realizarán en las 25 capitales regionales y en Lima Metropolitana, en un esfuerzo por garantizar que las principales preocupaciones de la población estén presentes en la discusión pública.

¿Qué requisitos se deben cumplir?

Las preguntas deben ser formuladas con claridad y estar relacionadas con los temas priorizados para cada circunscripción. No se aceptarán insultos, agravios ni alusiones personales, y tampoco podrán dirigirse a un candidato específico. Los participantes deben estar habilitados para votar en las ERM 2026 y no contar con afiliación política vigente.

Una vez cerrado el plazo, las preguntas pasarán por un proceso de revisión y selección a cargo de un comité integrado por representantes del JNE y de instituciones aliadas. Entre los criterios de evaluación se incluyen la relevancia, la adecuada formulación, la paridad de género y la participación juvenil, buscando que la diversidad de voces se refleje en los debates.

Iniciativa de participación ciudadana

La incorporación de preguntas ciudadanas en los debates forma parte de una experiencia que el JNE viene desarrollando en distintos procesos electorales. En las ERM 2022, este mecanismo fue implementado por primera vez en debates regionales, permitiendo que los ciudadanos participaran directamente o mediante grabaciones.

Hoy tienes la oportunidad de participar con tu pregunta en el debate electoral.

Participa en #PregúntaleATuCandidat@ y envía lo que te gustaría que respondan quienes buscan gobernar tu región o ciudad.

Del 26 de agosto al 1 de septiembre.

Participa aquí: https://t.co/l4wIoUMpbm pic.twitter.com/kZZC6M3bif — JNE Perú (@JNE_Peru) August 26, 2026

El objetivo ahora es consolidar este espacio como una práctica democrática permanente, que contribuya al acercamiento entre electores y organizaciones políticas y promueva decisiones informadas.

El JNE ha señalado que esta campaña busca fortalecer la transparencia y la confianza en el proceso electoral, en un contexto donde la participación ciudadana resulta clave para legitimar las propuestas de quienes aspiran a cargos regionales y municipales.

Magnitud de las ERM 2026

El próximo 4 de octubre se elegirán en todo el país un total de 12,982 autoridades, lo que convierte a las ERM en el proceso más grande del calendario electoral peruano. Se renovarán 25 gobernadores regionales y 25 vicegobernadores, además de 260 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1,694 regidores provinciales, 1,694 alcaldes distritales y 9,088 regidores distritales.

La amplitud de cargos en disputa refuerza la importancia de los debates y de la participación ciudadana en la formulación de preguntas, pues las decisiones que se tomen impactarán directamente en la gestión regional y municipal durante los próximos cuatro años.

#DatoINFOgob 🧐 ¿Sabes cuántos electores tiene el padrón electoral de las Elecciones Regionales y Municipales? A continuación te contamos⤵️#ERM2026🗳️ pic.twitter.com/hxmZzl10VK — JNE Perú (@JNE_Peru) July 14, 2026

La campaña representa una oportunidad para que los electores influyan en la agenda de los debates y fortalezcan su decisión de voto con información más cercana a sus realidades. En un escenario de desconfianza hacia la política, este mecanismo busca promover un vínculo más directo entre ciudadanos y organizaciones políticas, reforzando la transparencia y la participación democrática.