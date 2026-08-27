'Dibu' Martínez será nuevo arquero del Chelsea: acuerdo con Aston Villa por su fichaje

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 27/08/2026
Emiliano "Dibu" Martínez es nuevo jugador del Chelsea luego de que el club londinense y Aston Villa alcanzaran un acuerdo por el traspaso del arquero argentino. La operación está valorizada en 7,5 millones de libras.
El acuerdo contempla un contrato de dos temporadas, con la posibilidad de extender el vínculo por un año adicional. De esta manera, Martínez continuará su carrera en la Premier League y afrontará un nuevo desafío en uno de los principales clubes de Inglaterra.
Chelsea busca seguridad bajo
La integración del argentino responde a la necesidad del Chelsea de reforzar su portería después de las recientes actuaciones de Robert Sánchez. El técnico Xabi Alonso busca mayor experiencia y seguridad para afrontar la temporada.
El movimiento se produce luego de que el arquero perdiera protagonismo en Aston Villa tras la llegada del japonés Zion Suzuki, quien fue incorporado para asumir un papel importante bajo los tres palos del equipo.
Fin de ciclo en Aston Villa
Martínez llegó a Aston Villa en 2020 procedente del Arsenal y se convirtió en una pieza importante durante sus seis temporadas en el club. Su salida pondrá fin a una etapa en la que consolidó su prestigio en el fútbol inglés.
Durante su permanencia en Birmingham, el argentino disputó más de 250 encuentros y mantuvo numerosas porterías en cero. Además, se consolidó como uno de los referentes de la selección argentina tras conquistar el Mundial de 2022.
Con el acuerdo alcanzado por 7,5 millones de libras, Martínez dejará Aston Villa para asumir el reto de defender el arco del Chelsea. El argentino espera completar los últimos pasos de la operación antes de ser presentado oficialmente como nuevo jugador de los "Blues".