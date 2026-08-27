'Dibu' Martínez será nuevo arquero del Chelsea: acuerdo con Aston Villa por su fichaje

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Emiliano "Dibu" Martínez es nuevo jugador del Chelsea luego de que el club londinense y Aston Villa alcanzaran un acuerdo por el traspaso del arquero argentino. La operación está valorizada en 7,5 millones de libras.

El acuerdo contempla un contrato de dos temporadas, con la posibilidad de extender el vínculo por un año adicional. De esta manera, Martínez continuará su carrera en la Premier League y afrontará un nuevo desafío en uno de los principales clubes de Inglaterra.

🚨💣 BREAKING: Chelsea reach verbal agreement to sign Emiliano Martínez, HERE WE GO! 🔵🇦🇷



Club to club agreement with Aston Villa on fee worth £7.5m for permanent move.



Dibu gave green light to #CFC yesterday and clubs agreed on terms today, as @TeleFootball reported. pic.twitter.com/YXs62PwB2s — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2026

Chelsea busca seguridad bajo

La integración del argentino responde a la necesidad del Chelsea de reforzar su portería después de las recientes actuaciones de Robert Sánchez. El técnico Xabi Alonso busca mayor experiencia y seguridad para afrontar la temporada.

El movimiento se produce luego de que el arquero perdiera protagonismo en Aston Villa tras la llegada del japonés Zion Suzuki, quien fue incorporado para asumir un papel importante bajo los tres palos del equipo.

Fin de ciclo en Aston Villa

Martínez llegó a Aston Villa en 2020 procedente del Arsenal y se convirtió en una pieza importante durante sus seis temporadas en el club. Su salida pondrá fin a una etapa en la que consolidó su prestigio en el fútbol inglés.

Durante su permanencia en Birmingham, el argentino disputó más de 250 encuentros y mantuvo numerosas porterías en cero. Además, se consolidó como uno de los referentes de la selección argentina tras conquistar el Mundial de 2022.

Emiliano Martínez ganó la UEFA Europa League la pasada temporada 2025-26

Con el acuerdo alcanzado por 7,5 millones de libras, Martínez dejará Aston Villa para asumir el reto de defender el arco del Chelsea. El argentino espera completar los últimos pasos de la operación antes de ser presentado oficialmente como nuevo jugador de los "Blues".