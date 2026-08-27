Copa Sudamericana: Cienciano ya conoce las fechas de sus partidos para los cuartos de final

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La CONMEBOL oficializó este jueves 27 de agosto, la programación de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, teniendo en cuenta que anoche se confirmó la clasificación a esta instancia del Independiente Santa Fe de Colombia, tras eliminar a River Plate en Buenos Aires.

Vale recordar que, el equipo colombiano se sumó a Cienciano, Boca Juniors, Santos, Atlético Mineiro, Vasco da Gama, São Paulo y Montevideo City, como los equipos que buscarán alcanzar el segundo torneo por excelencia de esta parte de la región.

Cruces, fechas y horas confirmadas

De acuerdo con las llaves ya conocidas tras culminar los octavos de final de la competición, los cuartos de final se jugarán entre la semana del 8 al 10 y del 15 al 17 de septiembre próximo.

En el primer lado de la llave, Boca Juniors (campeón en las ediciones 2004 y 2005) se enfrentará al también triunfador del año 2012, São Paulo. El primer partido será en La Bombonera el martes 8 de septiembre a las 7:30 p. m. (hora peruana) y la revancha en Brasil será una semana después a la misma hora.

Por su parte, el Independiente Santa Fe (campeón en el año 2015) recibirá al Vasco da Gama, también el martes 8 de septiembre, siendo el partido de vuelta en Río de Janeiro el 15 del mismo mes. En ambos casos, los partidos se jugarán a las 5:00 p. m. (hora peruana).

En el otro extremo de la tabla, Santos, que con su estrella Neymar busca gritar campeón por primera vez, enfrentará al también brasileño Atlético Mineiro. El duelo de ida será el miércoles 9 de septiembre en São Paulo y la revancha el miércoles 16, en los horario de las 5:00 p. m. (hora peruana).

Del mismo modo, el único equipo peruano en competiciones internacionales para este 2026, Cienciano del Cusco, intentará repetir la hazaña lograda en 2003 y para ello, deberá doblegar el uruguayo Montevideo City en cuartos de final.

En ese sentido, el primer partido será en la "Ciudad Imperial" el jueves 10 de septiembre a las 7:30 p. m. (horario de Perú) y el decisivo duelo será el jueves 17, también a la misma hora. Tal como ocurrió hace 23 años, Cienciano podría enfrentar al Santos en la Sudamericana, en aquella oportunidad lo eliminó en cuartos de final, contexto que invita a creer a sus fanáticos nuevamente.

🏆 ¡Días y horarios definidos! Así se jugarán los Cuartos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana #LaGranConquista pic.twitter.com/4WnkXxbVKB — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 27, 2026

Final se jugará en Barranquilla

Una vez culminados los cuartos de final, la 'semis' se disputarán entre los días 13 y 14 y 20 y 21 de octubre (horarios todavía sin confirmar). Asimismo, tal como lo oficializó la CONMEBOL en mayo último, la final de la edición 2026 se jugará el sábado 21 de noviembre en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

¡El camino al Metropolitano! Aquí se jugará la Final de la CONMEBOL #Sudamericana 2026 🏟️ pic.twitter.com/nt0BkrRTTT — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) May 29, 2026

La Copa Sudamericana tiene a su último campeón al argentino Lanús, equipo que justamente fuera eliminado por el Cienciano en los play-off para ingresar a los octavos de final de la actual edición.

A lo largos de sus 24 años de historia, el torneo tiene como equipo más ganadores a Boca Juniors, Independiente de Avellaneda, Liga Deportiva Universitaria de Quito, Lanús, Athletico Paranaense e Independiente del Valle con dos títulos cada uno, escala a la que aspira llegar el equipo peruano.

De esta manera, se conocen los cruces de los cuartos de final y horarios, donde el Cienciano tiene la responsabilidad de dejar en lo más alto el nombre del fútbol doméstico.