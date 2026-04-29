Piscigranjas de truchas sufren contaminación masiva y productores pierden 2 millones de soles

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Huancayo

En la provincia de Huancayo se vivió un hecho que ha afectado a toda la población. Esta mañana, los productores amanecieron con la terrible noticia que, siete piscigranjas de truchas en la comunidad han sufrido gran contaminación que ha hecho que toda la producción, muera.

Lugares afectados

Precisamente en Pariahuanca se dio esta contaminación masiva que se sospecha que habría sido proveniente del río Yuracyacu que tiene como finalidad abastecer los estanques que albergan a las truchas.

Asimismo, las zonas afectadas, en las que se encontraban estas piscigranjas son: San Balvin, Baltarumi, Cabracancha y Antarpa.

Un productor local mencionó que este hecho causó mucha sorpresa entre la comunidad porque ellos llevan años impulsando el éxito de la piscigranja y todo había transcurrido con normalidad. Sin embargo, espera que se hagan las averiguaciones por si hay algún responsable.

Además, dada la cantidad de años que tenían las piscigranjas, la trucha no solo era un producto sino su el sustento económico de muchas familias peruanas que dedicaban su vida a sus producciones.

Huancayo: más de S/ 2 millones se perdieron tras muerte masiva de truchas. Se sospecha de la contaminación del río Yuracyacu



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Impacto económico

Esta información, genera relevancia porque por cada productor afectado se reportan pérdidas aproximadas de dos millones de soles ante los 8 millones de truchas muertas.

El representante de la Dirección Regional de la Producción de Junín, José De La Cruz menciona que, el agua esta contaminada por la muerte de los peces va más allá porque el agua era consumida por los pobladores, y de ser consumida ahora, podría causar algún daño a la salud.

A causa de esta problemática, el gobierno regional de Junín está evaluando la entrega de algún bono para las familias que se han visto afectadas económicamente por esta contaminación masiva.

De igual manera, las autoridades correspondientes harán una investigación para saber que es lo que ha ocurrido y de ser algún tipo de contaminación provocada, se buscará a los responsables para que paguen por este daño comunitario.

Medidas por el estado

En las piscigranjas el panorama es desolador, repletas de truchas muertas que flotan en el agua y que entran en proceso de descomposición.

Asimismo, José De La Cruz, informó que se evalúan asumir acciones como el desplazamiento de maquinaria para el retiro y entierro de las miles de truchas muertas, que pueden convertirse en un foco de contaminación, por el fuerte calor en la zona.

Finalmente, el apoyo del estado en este caso puede ser crucial en detener la gran cantidad de consecuencias que rodea este hecho que no solo ha impactado de manera ambiental, sino económicamente.