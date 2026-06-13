Contaminación ambiental producida por vehículos resta hasta 2 años de vida a ciudadanos de Lima y Callao

13/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los millones de habitantes de Lima y Callao están acostumbrados a lidiar con estresantes congestiones vehiculares y las consecuencias que estas generan. Una de ellas y, tal vez la más preocupante, es la contaminación ambiental que viene afectando considerablemente la salud de los limeños y chalacos.

Contaminación ambiental resta hasta 2 años de vida a limeños y chalacos

Esta situación se ha puesto en evidencia nuevamente a raíz de un informe del Air Quality Life Index de la Universidad de Chicago la cual señala que la capital registra un promedio anual de 18,2 microgramos por metro cúbico de partículas PM2.5. Es decir, una cantidad que supera tres veces el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

Según agregaron, este aire contaminado producido por los miles de vehículos que transitan por la ciudad provocaría la escalofriante cifra de 10.000 muertes al año en Lima y Callao, además de que cada habitante pierde en promedio 2 años de vida.

Otra entidad que ha encendido sus alarmas por la contaminación en la capital y el primer puerto fue la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU.. Este organismo indicó que dichas partículas finas serían las causas principales del cáncer de pulmón y enfermedades cardiovasculares que deben ser atendidas inmediatamente por el gobierno.

Limeños y chalacos deben convivir con aire contaminado en toda la ciudad.

Ingreso indiscriminado de autos chinos

En ese sentido, la Asociación Automotriz del Perú ha señalado que uno de las principales causas de congestión vehicular en la ciudad es el ingreso indiscriminado de autos chinos en el último año. De acuerdo las cifras que manejan, estos vehículos aa representan el 44% de las ventas de unidades livianos, un crecimiento significativo de 37% en solo un año.

Según precisaron, de las 153 marcas registradas en el país, 103 son chinas, una situación poco antes vista ya que tienen copado gran parte del mercado peruano. En ese sentido, el especialista ambiental Kevin Cornejo Carhuamaca, perito acreditado por el Colegio de Ingenieros del Perú, señala que el ingreso sin control de estos autos se está convirtiendo en un problema más que grave.

"No es que los autos chinos sean malos por sí mismos. El problema es que ingresan sin controles técnicos sobre sus emisiones y sin una política de transporte que ordene ese crecimiento. El resultado es claro: más congestión, más contaminación y más muertes", reveló.

El experto también hizo énfasis en que nuestra capital es una de las ciudades con mayor congestión vehicular donde a diario miles de ciudadanos pierde horas para dirigirse a sus destinos. Por último pidió a las autoridades frenar la circulación de vehículos antiguos y establecer mayores exigencias para mejorar el parque automotor.

En resumen, la contaminación generada por vehículos le restaría hasta dos años de vida a los habitantes de Lima y Callao, según un reciente informe.