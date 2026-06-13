Jefe de la PNP busca dialogar con manifestantes ante anuncio de protesta en el centro histórico: "Estamos predispuestos"

13/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La segunda vuelta de las elecciones generales continúa dejando repercusiones a raíz de los resultados que viene anunciando la ONPE. Y es que en los últimos días Keiko Fujimori le arrebató el primer lugar a Roberto Sánchez desestimando las primeras proyecciones que arrojó el conteo rápido de Ipsos y transparencia.

Buscan dialogar con manifestantes

Lamentablemente este panorama ha ocasionado el malestar de un importante grupo de ciudadanos quienes no se encuentran del todo conformes con lo que ha dejado este proceso electoral. Por ello, se anunció una multitudinaria marcha para este sábado 13 de junio en el centro histórico de Lima.

Frente a esta situación, la Policía Nacional del Perú ha desplegado un importante operativo en las principales calles del corazón de la capital buscando evitar presuntos hechos de violencia debido a dicha manifestación.

En ese contexto, el comandante general de la institución, Óscar Arriola, conversó con Exitosa sobre las acciones a tomar por la policía frente a la movilización anunciada. Según precisó, se ordenó el despliegue de un importante contingente quienes cuentan con ordenes de frenar cualquier intento de ataque a la propiedad pública y privada.

Sin embargo, el jefe de la policía también indicó que está más que predispuesto a dialogar con los convocantes a la denominada 'Toma de Lima' para evitar hechos violentos y pérdidas que lamentar.

"Se toma las previsiones porque tenemos mucha información y además uno no hace más que revisar las redes y otras situaciones en las cuales ponen de manifiesto sus intenciones y nosotros actuamos, pero siempre estamos predispuestos a dialogar y conversar con las personas para que esto no tenga ribetes de violencia", indicó.

Manifestantes llegan a los exteriores del JNE

En el marco de las protestas anunciadas para este sábado, un importante grupo de manifestantes se hicieron presentes en las calles de Jesús María, específicamente hasta los exteriores del local del Jurado Nacional de Elecciones, entidad encargada de llevar adelante la segunda vuelta de las elecciones generales.

Los protestantes vienen siendo acompañados por un importante contingente policial por lo que hasta el momento no se ha reportado hechos de violencia. De todas formas, las autoridades siguen tomando precauciones ante la presencia de este grupo de ciudadanos que llegaron desde distintas partes del mundo.

De esta manera, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, se mostró predispuesto a dialogar ante el anuncio de una masiva manifestación en el centro histórico de Lima.