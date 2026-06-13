Costa Verde: La carrera Olaya Runners 5K cambiará el tránsito en Chorrillos el domingo 14 y así afectará tu ruta

13/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por medio de una comunicación de la Municipalidad de Chorrillos, se dio a conocer la carrera de 5K que se llevará a cabo el día domingo 14 de junio en la que miles de atletas se reunirán para correr en honor al aniversario del sacrificio del personaje histórico Jose Olaya. Por esta razón, habrán algunas vías de la costa verde cerradas de manera temporal hasta que termine la actividad deportiva.

Carrera de 5K realizará modificaciones en el circuito de playas

La Municipalidad de Chorrillos informó que este domingo 14 de junio se aplicarán una serie de cambios temporales en el tránsito de autos en algunos tramos de la Costa Verde por la realización de la carrera impulsada por la institución denominada Olaya Runners 5K 2026, que agrupará a más de 14 mil asistentes.

Las restricciones estarán vigentes entre las 7:00 a. m. y las 11:00 a. m. de este domingo 14 de junio, periodo durante el cual se realizarán cierres parciales en distintos puntos del circuito de playas.

Dicha competencia tendrá como punto de partida la explanada de la playa Agua Dulce y su la inciativa del proyecto forma parte de las actividades por el 203° aniversario del sacrificio de José Olaya Balandra, un personaje representativo en para el distrito de Chorrillos.

Plan de desvío vehicular por la carrera Olaya Runners 5K

Con el fin de garantizar la seguridad de los participantes y minimizar el impacto en la circulación vehicular, la Municipalidad de Chorrillos ha implementado un Plan de Manejo de Tránsito que entrará en vigencia desde las 7 de la mañana, un periodo en el que habrán cierres parciales en algunos puntos del circuito de playas.

Plan de desvío vehicular por carrera Olaya Runners 5K

El recorrido de la carrera abarcará ambas vías de la Costa Verde desde la explanada de Agua Dulce. Entre los puntos con restricción temporal se encuentran el tramo hacia el acceso Tenderini, el cruce del Malecón Grau con la avenida Mariscal Castilla y la intersección de la avenida Cipriano Rivas con Prolongación Mariscal Castilla.

Rutas alternas establecidas por la institución

Asimismo, para evitar congestiones, la Municipalidad de Chorrillos habilitó rutas alternas con la finalidad de que los conductores puedan desviarse por el Malecón Grau y continuar hacia la avenida Prolongación Huaylas. En sentido contrario, el tránsito se desplazará por Prolongación Huaylas con dirección a la avenida Alejandro Iglesias o hacia el Circuito de Playas.