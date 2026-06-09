José Domingo Pérez queda fuera del Ministerio Público: JNJ confirma su no ratificación como fiscal

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) confirmó la no ratificación del fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez, luego de declarar infundado el recurso de reconsideración que presentó en el marco de la Convocatoria 001-2023-RATIFICACIÓN/JNJ.

La medida fue aprobada durante una sesión del pleno de la JNJ, en la que se revisaron los argumentos planteados por el magistrado. Tras analizar la ponencia elaborada por la consejera María Teresa Cabrera Vega, el organismo concluyó que no existían elementos suficientes para revertir la decisión inicial.

Según informó la entidad, la evaluación se realizó en el marco de los procedimientos de ratificación establecidos por la normativa vigente, los cuales buscan verificar que jueces y fiscales mantengan estándares adecuados de idoneidad, conducta y desempeño en el ejercicio de sus funciones.

Evaluación integral del desempeño

De acuerdo con la decisión adoptada, la Junta Nacional de Justicia evaluó de manera integral los elementos vinculados al desempeño funcional del magistrado, conforme a los criterios establecidos en los procesos de ratificación.

En ese sentido, se precisa que la confianza institucional que sustenta la ratificación se construye sobre la convicción de que el magistrado ejerce su cargo con mesura, respeto al marco normativo y plena dedicación al servicio de justicia.

Sin embargo, tras la revisión conjunta de los elementos recopilados durante la evaluación, el pleno determinó que no se alcanzó dicha convicción positiva. Por ello, se dispuso que Pérez Gómez no continúe en el cargo que venía desempeñando en el Distrito Judicial de Lima.

Los procesos de ratificación no constituyen sanciones disciplinarias, sino mecanismos constitucionales destinados a garantizar la calidad del sistema de administración de justicia y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

Votación del pleno de la JNJ

La decisión contó con el respaldo mayoritario de los integrantes del pleno. Los consejeros Gino Ríos Patio, Guillermo Thornberry Serkovic Gonzales, María Teresa Cabrera Vega, Antonio de la Haza Chanduví Cornejo, José Ávila Herrera Távara Córdova y María del Carmen Galindo Sandoval votaron a favor de la no ratificación.

Asimismo, se informó que uno de los integrantes del pleno, De la Puente Parodi, anunció la emisión de un voto singular respecto al caso, aunque ello no modificó el resultado final de la deliberación.

Con esta resolución, la JNJ da por concluido el procedimiento de ratificación de José Domingo Pérez y reafirma su posición de que la continuidad de jueces y fiscales depende del cumplimiento de los estándares exigidos para el ejercicio de la función pública. La decisión marca un nuevo episodio en la carrera del magistrado y tendrá repercusiones en el ámbito judicial y político del país.