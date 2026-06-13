¿Sabrías qué decir en una emergencia? SAMU publica una guía clave para llamar al 106 y reportar un incidente

13/06/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Ante una gran ola de emergencia en todo el territorio nacional, el SAMU ha anunciado una guía rápida de cómo comunicarse con su línea 106 ante una emergencia que requiera de la presencia de los especialistas de la salud. Para ello, señaló una serie de puntos claves que todos los ciudadanos deben tener en cuenta.

SAMU anuncia cómo comunicarse con sus servicios ante una emergencia

El Ministerio de Salud (Minsa) compartió una guía digital dirigida a la ciudadanía con el objetivo de brindar orientación sobre la información que debe proporcionarse al realizar una llamada al Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), por medio de su línea gratuita 106.

Mediante una publicación en sus redes sociales, la entidad recomendó guardar la imagen en el celular para tenerla disponible ante cualquier situación de emergencia. Asimismo, recordó que es importante no colgar la llamada hasta que el operador lo indique, ya que durante la comunicación se pueden brindar instrucciones que ayuden a salvaguardar la vida de la persona afectada mientras llega la asistencia médica.

"Guarda la imagen en tu celular y recuerda no colgar hasta que el operador lo indique", enfatizó el Ministerio de Salud en su mensaje por redes sociales.

Kit de emergencia digital. 📲🚨 Te dejamos esta guía rápida descargable para saber exactamente qué decir al llamar al 106 del SAMU.



Guarda la imagen en tu celular y recuerda no colgar hasta que el operador lo indique. 👇 pic.twitter.com/dDdi631Syz — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) June 13, 2026

¿Qué dice la guía de emergencia del SAMU?

Dentro de la guía publicada, la institución adscrita al Ministerio de Salud menciona que acciones realizar en una llamada que tiene por finalidad reportar una emergencia.

Dirección exacta: Es de vital importancia que, al comunicarse, lo primero en comentar es el punto donde ha ocurrido la emergencia. Para ello, se pueden decir referencias claras, es decir si está cerca de un cruce de avenidas y calles.

Es de vital importancia que, al comunicarse, lo primero en comentar es el punto donde ha ocurrido la emergencia. Para ello, se pueden decir referencias claras, es decir si está cerca de un cruce de avenidas y calles. Que ocurrió: Como segundo punto, es necesario indicar el motivo que desencadenó la llamada, es decir, la emergencia médica. En este aspecto, se tiene que especificar el malestar de salud, como desmayos, accidentes de qué tipo, paro cardíaco, entre otros.

Como segundo punto, es necesario indicar el motivo que desencadenó la llamada, es decir, la emergencia médica. En este aspecto, se tiene que especificar el malestar de salud, como desmayos, accidentes de qué tipo, paro cardíaco, entre otros. Número de víctimas: En el tercer punto, se debe precisar cuántas personas necesitan ayuda en esta emergencia para que el sistema de salud pueda organizar la cantidad de especialistas que se requieren ante la llamada. En ese sentido, también se puede informar las edades aproximadas de los implicados.

Finalmente, con esta medida, el SAMU instó a la población tomar en cuenta estos puntos claves que pueden ser de mucha ayuda ante una comunicación con la línea gratuita 106 por una emergencia en la que se requiera atención médica.