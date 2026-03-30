Dirigentes de Junín evalúan PARO INDEFINIDO por ABANDONO de Carretera Central: Dan plazo al MTC

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el vicepresidente del Comité de Gestión y Lucha de la Carretera Central, Juan Meza Miranda, informó que su gremio está evaluando acatar un paro indefinido por el deterioro de dicha vía. Según precisó, la situación actual de la carretera viene afectando a la región de Junín, en general.

Economía y demás rubros afectados

Durante entrevista con Manuel Rosas para Exitosa Perú, el dirigente hizo un llamado hacia el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), señalando que la actividad económica del Valle del Mantaro se ha visto totalmente afectada por el abandono de la Carretera Central.

Esto también compromete el desarrollo comercial y el flujo turístico, que justamente será masivo por motivo de Semana Santa. Según añadió, las autoridades, las cuales calificó como "irresponsables" hacen caso omiso ante dicha problemática. "No tienen compromiso de solución", indicó. Tanto las autoridades regionales, como las distritales y el propio Estado no tienen la responsabilidad de atender el problema.

Dieron plazo al MTC

En esa línea, precisó que Provias Nacional debió haber comunicado al MTC el mal estado en que se encuentra la Carretera Central, desde Jauja hasta Concepción y Huancayo. Al respecto, aseguró que han otorgado un plazo de siete días hábiles, el cual vence este 8 de abril, al MTC para que atienda sus demandas. Asimismo, informó que el 13 de abril se realizará una Asamblea Popular en donde se definiría la fecha de la paralización indefinida.

"Estamos convocando a todos los transportistas, nuestras organizaciones de base, frentes de defensa, están también las comunidades campesinas, los comedores populares, toda la célula vida de nuestra sociedad civil del Valle del Mantaro", dijo a nuestro medio de comunicación, este lunes 30 de marzo.

Asimismo, denunció que las autoridades estarían buscando "boicotear" dicha decisión del Comité de Gestión y Lucha de la Carretera Central, debido a que el pasado 27 de marzo, se reunieron en la Municipalidad Distrital de Cajas, en donde intentaron "dar manotazos de ahogado, queriendo interpretar el problema".

"Eso no es posible, porque ellos ya tenían que haber entendido que justo en estas épocas de invierno y particularmente en los meses desde diciembre para adelante comienza a colapsar esta vía de la parte izquierda del Valle del Mantaro", precisó.

En conclusión, el vicepresidente del Comité de Gestión y Lucha de la Carretera Central, Juan Meza, no descartó que exista un cierre de carreteras; asimismo se paralizaría la actividad económica de realizarse el paro indefinido por la falta de atención al problema que existe en la Carretera Central.