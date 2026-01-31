Lluvias provocan desborde del Río Mayo: Carretera y viviendas inundadas en Moyobamba

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La temporada fluvial continúa afectando la selva. Desde este viernes, intensas lluvias provocaron el desborde del río Mayo en Moyobamba, bloqueando la carretera Yuracyacu y generando severas pérdidas en cultivos en la región San Martín.

¡Alerta en Moyobamba! Inundaciones afectan viviendas, cultivos y carretera

Según el reporte de Canal N, en el sector Domingo Puesto, las inundaciones dejaron bajo el agua múltiples viviendas ubicadas en las zonas cercanas al río y ocasionó daños en cultivos de pan llevar, como el arroz, y en otras zonas agrícolas.

La acumulación de agua por el desborde del caudal se mantiene por segundo día consecutivo, por lo que la carretera Yuracyacu, que conecta diversos caseríos como Valle de la Vonquista y Valle Grande, permanece bloqueada hasta este sábado, obstruyendo el tránsito vehicular y peatonal.

Ante este riesgo, los vecinos de la zona se han visto obligados a arriesgar sus vidas cruzando la vía con sus vehículos para poder llegar a sus destinos.

Pero la alarmante situación no se da únicamente en la carretera Yuracyacu: caseríos y otras vías que conducen a otros sectores también se encuentran inundados en Moyobamba.

Este fenómeno natural ha generado la incomunicación de diferentes comunidades del Alto Mayo, pues se les dificulta el traslado ante emergencias médicas.

Pese a la gravedad y el riesgo al que se enfrentan los pobladores de Moyobamba en este sector, no se ha registrado la presencia del Gobierno Regional de San Martín durante la emergencia.

Según indicaron los vecinos, las lluvias intensas provocan inundaciones cada año, por lo que hicieron un llamado a las autoridades ante la necesidad evidente de la construcción de defensa ribereñas para evitar que esta situación se repita.

#EnVivo



Desborde del rio Mayo inundó carretera en Moyobamba. Personas arriesgan sus vidas para llegar a sus destinos



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/MK8NdVTwQW — Canal N (@canalN_) January 31, 2026

Lluvias de verano afectarán Lima y costa peruana las próximas horas

Nuevos episodios de lluvias de verano se registrarán en Lima y todas las regiones de la costa del Perú hasta este domingo. Según anunció el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), las precipitaciones ocurrirán, principalmente, durante la madrugada, noche y atardecer.

Según los especialistas del organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, este fenómeno se dará debido al aumento progresivo de la humedad y la dirección de los vientos en niveles medios y altos, que favorecerán al desplazamiento de nubosidad desde la sierra hacia el litoral, asociado a las lluvias en esta zona.

Lejos de tratarse de eventos fluviales de regular magnitud, como las presentadas en la sierra en los últimos días, el Senamhi informó que las lluvias en la costa se presentarán de forma intermitente y dispersa.