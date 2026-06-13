Con golazo de Vinicius Juniors, Brasil fue superado, pero logró un empate 1-1 ante un duro Marruecos

13/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El MetLife Stadium de Nueva York fue escenario de uno de los mejores partidos que ha dado el Mundial 2026 hasta el momento. En un partido lleno de emociones, Brasil y Marruecos empataron 1-1 en un duelo válido por la primera fecha del grupo C de la Copa del Mundo.

Brasil superado por Marruecos

Desde el pitazo inicial, los africanos hicieron sentir su rigor físico superando en todo sentido a los dirigidos por Carlo Ancelotti. Por la derecha, Achraf Hakimi parecía prácticamente imparable ante una débil oposición por la banda derecha brasileña con la pareja conformada por Vinicius Junior y Douglas Santos.

El mediocampo de Brasil también sufrió más de la cuenta con un Casemiro que sufrió los embates marroquís siendo poco acompañado por Bruno Guimarães quien se enfocaba en situaciones de ataque. Por su parte, el rival con Brahim Díaz y Ounahi generan fútbol y situaciones de gol que eran desactivas por la pareja de centrales de la verdeamarela.

¡¡GOLAZO DE MARRUECOS CONTRA BRASIL!! ¡¡ASISTENCIA DE BRAHIM Y SAIBARI LA PICÓ PARA EL 1-0!!



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Sin embargo, Marquinhos y Gabriel Magalhães fallaron en el minuto 20 tras quedar adelantados y abiertos lo que le permitió a Saibari aprovechar una gran asistencia de Brahim y definir ante la apura salida de Alisson. Golazo de Marruecos que trasladaba al marcador la abrumadora superioridad mostrada en el campo de juego.

Sin embargo, Brasil siempre será Brasil y tras sacudirse del asedio marroquí una de sus principales individualidades demostró porque es considerado uno de los mejores del mundo. Al minuto 31, Vinicius Junior apareció por la banda izquierda tras recibir un pase de Bruno Guimarães, enganchó hacia su pierna hábil y sacó un remate que venció la resistencia de Bono.

¡¡¡GOLAZO DE VINICIUS PARA EL 1-1 DE BRASIL ANTE MARRUECOS!!!



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Bajaron las revoluciones

En la segunda mitad, Carlo Ancelotti realizó modificaciones mandando al campo al exjugador del Liverpool, Fabinho en reemplazo de un Casemiro que quedó expuesto ante la velocidad de los marroquís. Fueron varios minutos donde los sudamericanos emparejaron las acciones y hasta pudieron generar situaciones de peligro.

No obstante, con el correr de los minutos ambas selecciones fueron bajando el ritmo y hasta parecía que se contentaban con la igualdad. Finalmente y a pesar de las ganas de los minutos finales, el marcador no se movió por lo que ambos repartieron puntos.

Ahora, los brasileños se enfrentarán ante Haití el próximos viernes 19 de junio, mientras que los africanos se verán las caras ante Escocia en la misma jornada.

De esta manera, Brasil y Marruecos empataron 1-1 en uno de los mejores encuentros de la fase de grupos del Mundial 2026.