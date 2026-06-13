ATU anuncia cambios en rutas del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Conoce aquí las modificaciones

13/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de un comunicado difundido mediante sus canales oficiales de la ATU, la entidad precisó que los cambios en las rutas del Metropolitano fueron aplicados de manera preventiva mientras continúan las movilizaciones en distintos puntos del Centro de Lima.

Cambios en rutas del Metropolitano por manifestaciones

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los servicios regulares A y C del Metropolitano modificaron temporalmente sus recorridos debido a la presencia de manifestantes en diversas avenidas del Centro de Lima. La medida busca garantizar la seguridad de los usuarios y mantener la continuidad del servicio ante las restricciones de tránsito registradas en la zona.

#ATUInforma | Por precaución, debido a la presencia de manifestantes en distintas avenidas del Centro de Lima, los servicios regulares A y C del Metropolitano modifican temporalmente sus recorridos. pic.twitter.com/HhzdUELgA3 — Metropolitano (@Metropolitano_L) June 13, 2026

¿Cuáles son los cambios en las rutas del Metropolitano?

Según detalló la ATU, la Ruta A del Metropolitano ha sido desviada por la avenida Alfonso Ugarte y realiza únicamente una parada en la estación Quilca. Esta modificación permite que los buses continúen operando evitando las zonas donde se concentra la mayor cantidad de manifestantes.

Por otro lado, la Ruta C realiza sus actividades de manera restringida y solo llega hasta la estación Central en ambos sentidos, por lo que los pasajeros que se dirigen hacia otros puntos del Centro de Lima deberán considerar rutas alternas o realizar transbordos para completar sus desplazamientos.

¿Qué estaciones se encuentran cerradas en este momento?

Siguiendo esa línea, la institución agregó que diversas estaciones ubicadas en el centro de la capital permanecen cerradas de manera temporal. Entre ellas figuran Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla, puntos que diariamente concentran una alta afluencia de pasajeros durante el desarrollo de su jornada operativa.

Esta decisión aparece en un contexto en el refuerzo de las medidas de seguridad frente a las concentraciones de personas y posibles afectaciones a la circulación vehicular. Con esta medida, La ATU instó a los usuarios a estar informados mediante los canales oficiales y tomar precauciones ante sus traslados por esta zona de la ciudad que se encuentra ejecutando protocolos específicos en favor de la población.

Finalmente, con este aviso, la ATU anuncia cambios en rutas del Metropolitano dado el contexto de las manifestaciones que se concentrarán en el Centro de Lima, a modo de salvaguardar a la población ante los disturbios que se pueden propiciar y que tomen sus precauciones en caso se movilicen por los alrededores del distrito principal que alberga a miles de peatones en sus calles.