Bernie Navarro se mantiene firme como observador internacional de la segunda vuelta: "Hasta el último momento"

13/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el desarrollo de la jornada electoral el pasado domingo 7 de junio, el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro se reafirmo su compromiso con el proceso que designará al siguiente jefe de estado, realizando su misión como observador internacional hasta que se publiquen los resultados oficiales entre ambos candidatos, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Embajador Bernie Navarro se mantiene en su misión como observador internacional

Por medio de una publicación en redes sociales, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro se pronunció frente a un video que está circulando en diversas plataformas de la periodista Claudia Cisneros en el que expresa su postura frente al desarrollo de las elecciones presidenciales de la segunda vuelta.

Ante ello, el representante internacional se manifestó haciendo énfasis en su cargo en medio de las constantes actualizaciones de las autoridades correspondientes que se encargan de publicar el avance en los resultados que darán al siguiente presidente de la República que tomará el cargo por los próximos 5 años.

"Como Observador Internacional acreditado en el Perú, estaremos atentos hasta el último momento. Aquí el único protagonista es el pueblo peruano, que ha votado con su conciencia por quien considera representa mejor a su familia y al país", expresó el embajador en sus redes sociales.

¡Claro, ella buscando el protagonismo!



Como Observador Internacional acreditado en el Perú, estaremos atentos hasta el último momento.



Aquí el único protagonista es el pueblo peruano, que ha votado con su conciencia por quien considera representa mejor a su familia y al país. https://t.co/lAgUBKEoVx — Bernie Navarro (@BernieNavarro7) June 13, 2026

¿Qué fue lo que mencionaba en su video la periodista Claudia Cisneros?

La respuesta del embajador de EE.UU. se dió ante la presencia de un video difundido en redes sociales en el que se ve a la periodista Claudia Cisneros diciendo que en caso haya fraude en el proceso electoral, "las calles arderán" denotando la existencia de posibles manifestaciones de la población ante ello.

"Si aquí hay alguien siempre ha sido respetuoso de las leyes y de las reglas, somos nosotros los antifujimoristas, no el fujimorismo, sepa también que si está el fujimorismo nuevamente cocinando un intento de fraude las calles arderán pues el voto del pueblo se hará respetar y no el de una mafia y sus aliados, así que, advertidos están, no se jueguen con la voluntad popular, no se jueguen con el voto del pueblo, no hagan trampa porque nosotros la desharemos", expreso en un video la periodista Claudia Cisneros.

Finalmente, con esta respuesta del embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro se reafirma su compromiso con el país al ser un observador internacional de segunda vuelta hasta el completo termino de la misma.