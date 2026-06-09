Consulta con tu DNI si Keiko Fujimori o Roberto Sánchez ganó en tu mesa de sufragio: LINK oficial de la ONPE

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

¿Quién ganó en tu mesa de sufragio: Keiko Fujimori o Roberto Sánchez? Consulta con solo tu DNI en link con los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) respecto a la segunda vuelta de las Elecciones 2026 que se llevó a cabo el domingo 7 de junio.

Keiko Fujimori vs. Roberto Sánchez: ¿Quién ganó en tu mesa?

El 7 de junio fue una fecha clave en que el millones de peruanos se acercaron a sus respectivos locales de votación para elegir entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez como el nuevo presidente de la República del Perú. Como era de esperarse, tras culminar la segunda vuelta presidencial de las Elecciones 2026, muchos se mantienen pendientes sobre los resultados del conteo de votos.

Fue en la misma noche del último domingo que la ONPE habilitó su plataforma oficial para que la ciudadanía pueda monitorear en tiempo real los resultados oficiales, no solo respecto a las votaciones ejecutadas a nivel nacional, sino también en el extranjero. Pero eso no sería todo, ya que a través de esa página, se puede consultar quién ganó en tu mesa de sufragio.

Si tienes a la mano el número de tu mesa de sufragio donde votaste para la segunda vuelta electoral o tu número del Documento Nacional de Identidad (DNI), puedes acceder a esa herramienta digital e identificar cuál de los dos candidatos presidenciales tuvo más respaldo.

Resultados oficiales ONPE: Link de consulta con tu DNI

Si eres uno de los electores que está interesado en consultar si Keiko Fujimori o Roberto Sánchez ganó en su mesa de votación, solo debes seguir unos sencillos pasos tras dar clic al LINK oficial de la ONPE:

Ingresa al portal oficial de resultados electorales de la ONPE: https://resultadosegundavuelta.onpe.gob.pe/main/resumen. Identifica en la parte superior, la pestaña que dice ACTAS y dale clic. Ve a la sección donde dice "Por número de mesa o DNI" y al hacer clic podrás ver las dos opciones. Coloca el número de tu mesa de sufragio o, en caso de no recordarlo, puedes ingresar directamente el número de tu DNI. Si aparece la palabra "CONTABILIZADA", significa que los datos de esa mesa ya fueron incorporados al sistema y podrás ver qué candidato o agrupación política obtuvo la mayor cantidad de votos. Si, en cambio, se muestra el estado "pendiente", los votos de esa mesa aún no han sido procesados ni publicados en la plataforma del organismo electoral.

Revisa quién ganó en tu mesa de sufragio en la segunda vuelta presidencial.

Podrás ver el acta de escrutinio de tu mesa de sufragio

Finalmente, en esa misma página podrás observar la palabra "Ver Acta" en un cuadro rojo, en el cual se constata el acta de escrutinio que llenaron los miembros de mesa con la cantidad de electores en esa mesa de sufragio, así como la hora de la instalación y término en que los miembros de mesa terminaron el conteo de votos.

Así que si estás con la expectativa por saber si Keiko Fujimori o Roberto Sánchez ganó en tu mesa de sufragio en la segunda vuelta presidencial, te revelamos el link oficial de la ONPE para que sepas ese detalle con solo tu número de DNI.