Agustín Lozano: Fiscalía amplía investigación contra presidente de la FPF por derechos televisivos de la Liga 1

24/03/2023 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía de la Nación decidió ampliar las investigaciones contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano Saavedra y miembros del directorio de la entidad deportiva por haber cometido una supuesta extorsión a los clubes de la Liga 1 para administrar sus ganancias por los derechos televisivos.

El equipo de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, mencionó que las áreas administrativas de la FPF, la secretaría general y algunos dirigentes de las escuadras de primera división también comprenden en las diligencias; dado que especificaron que habrían perpetrado la presunta comisión del delito de organización criminal y falsedad genérica.

"La presunta organización criminal vendría extorsionando y coaccionando a los clubes profesionales de la primera división del fútbol peruano para hacerse de los ingresos dinerarios por los derechos de televisión correspondientes a la Liga 1 2023", apuntó.

Se recabarán las pruebas este 28 de marzo

El Ministerio Público (MP), señaló que el martes 28 de marzo, se llevará a cabo la recopilación de datos que corroboren la tesis fiscal, en la que se hará la toma de documentos de las partes implicadas, deslacrado y registro de información, liderado por la perito contable forense de las fiscalías especializadas, Rosario Cordero Borja.

Esta medida, tiene como objetivo determinar los perjuicios frente a la FPF y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) en relación a la concesión de la tutela de los derechos televisivos del torneo a la empresa 1190 Sports.

"El fideicomiso con retorno, administrado por un agente fiduciario, el comité de Dirección de Fideicomiso estaría a cargo de cinco miembros designados por la FPF y dos miembros designados por 1190 Sports", precisa el oficio.

"No han pedido mi renuncia"

A principios de mes, el mandamás del máximo ente rector del fútbol peruano, indicó que ningún conjunto de la Liga 1 le ha pedido que dé un paso al costado a raíz de la disputa legal por los derechos televisivos.

Por consiguiente, mostró su gratitud ante los conjuntos que ofrecieron su "respaldo" a su gestión, cuestionado por diversas denuncias por cometer presuntos actos de corrupción.

"Ningún club me lo ha pedido oficialmente. En cambio, quiero agradecer a los clubes de Liga 1, Liga 2 y departamentales, quienes estos días me han ofrecido su respaldo, su solidaridad y apoyo. La Federación no trabaja para mejorar a una institución, sino a todo el sistema del fútbol peruano", expresó.