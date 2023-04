Eliane Karp no vendrá a Perú junto a Alejandro Toledo en caso se concrete su extradición

20/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el abogado de Alejandro Toledo, Roberto Su, informó que la esposa del expresidente, Eliane Karp, no vendrá al Perú en caso se concrete el proceso de extradición en contra de su patrocinado.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el letrado recordó que sobre Karp Fernenbug pesa una orden de captura internacional que la obliga a mantenerse en el territorio estadounidense.

"La señora Eliane Karp no puede salir de Estados Unidos porque tiene una orden de captura internacional", declaró para nuestro medio.

Asimismo, señaló que la antigua pareja presidencial tiene pendiente otro proceso de extradición por el caso Ecoteva; no obstante, debido a que este aún no cuenta con todos los recursos judiciales para hacerse efectivo, el gobierno de Estados Unidos no le ha dado inicio.

"Hay un proceso de extradición para ella y el expresidente Toledo por el caso Ecoteva que todavía no se ha activado, todavía no ha iniciado el trámite", expresó.

¿Cuándo llegará Toledo a Perú?

En cuanto a la llegada de su defendido, Roberto Su sostuvo que esta podría darse en cuatro o cinco días luego de que Alejandro Toledo se ponga a disposición de las autoridades el día de mañana.

El abogado indicó que, las autoridades del Perú, en trabajo conjunto con la Oficina de Cooperación Internacional de la Fiscalía, Interpol y Cancillería, serán quienes reciban al exjefe de Estado.

"Ellos tendrán que establecer bajo qué medios va a venir, si en vuelo particular o comercial, eso lo determinarán ellos", manifestó.

Moción de urgencia para detener proceso de extradición

La madrugada de este jueves 20 el expresidente Alejandro Toledo presentó ante la Corte de Columbia una "moción de urgencia" que busca detener su proceso de detención y extradición.

El recurso legal se planteó tras la decisión del juez Thomas Hixon de que Toledo se entregara este viernes 21 de abril.

"Tenga en cuenta que el abogado del Dr. Alejandro Toledo, por la presente, solicita la suspensión de su detención en los Estados Unidos y la extradición a Perú, pendiente de la consideración y decisión de la Corte con respecto a su Recurso de Reconsideración pendiente, 19 de abril de 2023, ECF No. 14. ("Moción"), que busca la reconsideración de la Orden de esta Corte", se lee en el documentado presentado.

No obstante, la decisión de la "moción de urgencia" resulta incongruente con la afirmación realizada previamente por el abogado Su, quien indicó que el expresidente se entregaría y pondría a disposición de las autoridades americanas.