Alejandro Toledo vuelve a pedir atención médica en pleno juicio por caso 'Interoceánica': "No estoy bien"

15/07/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales

El expresidente Alejandro Toledo volvió a manifestar sentirse mal de salud y requerir atención médica en medio de la sesión del juicio oral en su contra por el caso 'Interoceánica'.

"No me dejan participar en la sesión y no estoy bien. Seguramente mi abogado le ha transmitido todo. Estoy pidiendo que me lleven a la clínica y no quieren", sostuvo el exmandatario.

Luego agregó que él quiere seguir participando de la sesión, como lo estuvo haciendo desde que comenzaron las audiencias.

Abogado de Alejandro Toledo se pronuncia

No obstante, la magistrada a cargo de la sala, Zaida Pérez Escalante del Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional le recordó al acusado que ello es un tema que le corresponde al INPE.

En consecuencia, la titular del juzgado le pidió a su abogado Roberto Su pronunciarse al respecto, por lo que el letrado sostuvo que no era obligación de Toledo Manrique participar de la sesión.

"Yo desconozco lo que está pasando, en todo caso cuando él dice que no lo dejan participar, él debe presenciar la audiencia, tomar nota etc, pero obviamente no va a intervenir, no corresponde, eso lo tenemos claro. El tema de salud es un tema que tiene un trato que no es parte de este proceso", precisó Su.

A ello precisó que el tema de salud del extitular del Poder Ejecutivo ya lo están evaluando con el Instituto Nacional Penitenciario.

El expresidente Alejandro Toledo insistió en que se encontraba mal de salud durante el juicio oral que se le sigue por el caso Interoceánica. "Estoy pidiendo que me lleven a la clínica y no quieren", señaló



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/vrQmebanX1 — Canal N (@canalN_) July 15, 2024

Solicita atención médica

El pasado 11 de julio fue la primera vez que Alejandro Toledo requirió que lo lleven al hospital, asegurando que en el centro de reclusión no hay quién lo atienda.

"Por favor, me siento absolutamente mal. Quiero que me lleven al hospital, a la clínica, a cualquiera. (...) No hay un médico [en el penal] (...) Roberto, por favor, estoy mal", dijo aquella vez.

Tras su pedido, el INPE aclaró que el esposo de Eliane Karp se negó a recibir atención médica. El médico del penal de Barbadillo, John Lozano, precisó ante el Poder Judicial que el recluso estuvo "irritable y ansioso" y que incluso se "tornó agresivo y se rehusó a recibir atención médica".

Hay que recordar que la Fiscalía pide para el sucesor de Alberto Fujimori 20 años por el caso Interoceánica luego de, presuntamente, haber recibido seis millones de dólares como soborno para la construcción de la carretera.

