Caso 'Búnker de Pachacámac': Disponen nueva audiencia de prisión preventiva contra delincuentes liberados

El Poder Judicial (PJ) dispuso una nueva audiencia de prisión preventiva contra los presuntos delincuentes detenidos en un búnker de Pachacámac, quienes fueron liberados por la jueza Leny Zapata.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la entidad judicial precisó que por medio del Colegiado de la Corte de Lima Sur se determinó por unanimidad que en un plazo de 48 horas se cite una nueva audiencia.

Asimismo, el PJ apuntó que la Sala Penal de Apelaciones de Villa María del Triunfo declaró nula la resolución que rechazaba el pedido de prisión preventiva del Ministerio Público contra Daniel Vargas Oviedo y otros detenidos.

La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) informó el pasado 15 de diciembre sobre la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario y la suspensión de la jueza que dejó en libertad a presuntos delincuentes detenidos en un búnker de Pachacámac.

Es así que, la ANC del Poder Judicial, ratificó su decisión de abrir procedimiento administrativo disciplinario a la jueza Zapata, quien se desempeñó como Jueza Supernumeraria del Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacamac con sede en Manchay.

En entrevista para América Televisión, la magistrada se mostró afectada por haber sido señalada como corrupta e inició su defensa negando rotundamente tal acusación. Así, aseguró que, en sus 26 años en el PJ, jamás había sido relacionada a un caso de corrupción.

"Estoy aquí porque no quiero que se diga que soy una persona corrupta. No soy corrupta. ¿Dónde están los indicios que me pagaron, que me dieron dinero?", explicó llorando la jueza Leny Zapata Andina.