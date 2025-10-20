Ollanta Humala se vería beneficiado por el fallo del TC sobre el caso Cócteles: "Esta sentencia le favorece"

20/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Este lunes 20 de octubre, el Tribunal Constitucional remeció el ambiente jurídico y político nacional tras aprobar el habeas corpus presentado por la defensa legal de Keiko Fujimori el cual anula en su totalidad el juicio en su contra por el Caso Cócteles.

Con el voto de solo cinco de los siete magistrados de este organismo, el fallo deja en claro que los aportes irregulares recibidos durante las campañas del 2006 y 2011 no constituyen como delito por lo que sale absuelta de este largo proceso.

Ollanta Humala sería beneficiado

Tras conocer sobre este fallo del Tribunal Constitucional, Exitosa conversó con el abogado penalista Carlos Caro para conocer mayores detalles del mismo. Durante esta entrevista, Nicolás Lúcar indicó que este sorpresiva decisión podría favorecer a otros implicados en este presunto delito de lavado de activos.

Uno de los que sería favorecido es Ollanta Humala, quien justamente ha sido sentenciado por este mismo crimen. De acuerdo al experto en derecho, el expresidente si podría utilizar este fallo a su favor ya que fue investigado por los aportes irregulares en su campaña presidencial del 2006 y 2011.

"No hay ningún caso que haya sido sentenciado de manera definitiva. El único caso que tiene una sentencia de primera instancia es el caso de Ollanta Humala y esta sentencia le favorece porque al tener una sentencia apelada, va ser revisada por el tribunal superior y recién en esa instancia va discutirse todo los efectos del financiamiento de una campaña con dinero de Odebrecht donde no se aprobó la fuente ilícita, es algo que lo puede favorecer", indicó.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el abogado penalista, Carlos Caro, señaló que el expresidente Ollanta Humala se vería beneficiado por el fallo del Tribunal Constitucional sobre el caso Cócteles. "Esta sentencia le favorece", aseguró.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal... pic.twitter.com/SrH4TkBmmK — Exitosa Noticias (@exitosape) October 20, 2025

Podrá utilizar este fallo a su favor

En esa misma línea, el abogado penalista asegura que la jurisprudencia generada por el pronunciamiento del Tribunal Constitucional deja bien parado al exmandatario ya que ambos casos se dan por aportes a campañas. En el caso del esposo de Nadine Heredia, estas se habrían dado en el 2006 y 2011 por parte del, por ese entonces, régimen de Hugo Chávez.

"En el caso de Ollanta Humala es más patente porque su caso tiene que ver con el financiamiento de campaña del año 2006 y 2011. El caso de Keiko llega al año 2016, mucho más cercano a este fallo", añadió.

De esta manera, el fallo del Tribunal Constitucional en favor de Keiko Fujimori el cual se trae abajo el caso cócteles, podría beneficiar directamente a Ollanta Humala quien fue sentenciado, en primera instancia, por un hecho similar.